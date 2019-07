Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori | “quando me ne andai dalla

Fiorentina - Pradè : «Abbiamo 75 giocatori - 60 non funzionali» : La nuova Fiorentina di Rocco Commisso ha visto il ritorno di un dirigente che era rimasto legato all’ambiente viola, quello di Daniele Pradè, tornato nelle vsti di direttore sportivo. In occasione della conferenza di presentazione si è detto entusiasta di poter lavorare ancora nel club toscano, che vuole mettersi alle spalle una stagione in cui […] L'articolo Fiorentina, Pradè: «Abbiamo 75 giocatori, 60 non funzionali» è stato ...

Fiorentina - Pradè : «Abbiamo 75 giocatori - 60 non funzionali» : La nuova Fiorentina di Rocco Commisso ha visto il ritorno di un dirigente che era rimasto legato all’ambiente viola, quello di Daniele Pradè, tornato nelle vsti di direttore sportivo. In occasione della conferenza di presentazione si è detto entusiasta di poter lavorare ancora nel club toscano, che vuole mettersi alle spalle una stagione in cui […] L'articolo Fiorentina, Pradè: «Abbiamo 75 giocatori, 60 non funzionali» è stato ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout vuole andare via - con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa gli avevo promesso” : Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella. LaPresse/Jennifer Lorenzini Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout ha chiesto la cessione - su Chiesa…” : “Veretout ha chiesto di essere ceduto per aumentare il suo livello di competitività. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta scritta. Speriamo di trovare una soluzione. Per Chiesa posso dire che quando tornerà dalle vacanze parlerò con lui e con il padre, poi ci metteremo seduti e capiremo le sue intenzioni e quello che ha recepito dal nostro discorso. Ancora non abbiamo avuto ...

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della Fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina. Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

Fiorentina - Montella dà il benvenuto a Pradé : “Bentornato direttore” : Insieme per molto tempo alla Roma, uno da dirigente e l’altro da calciatore, si sono ritrovati a Firenze nel 2012, ma con ruoli diversi. Per uno, Montella, il ruolo è cambiato da allora, per l’altro, Pradé, è rimasto uguale. Allenatore e direttore sportivo della Fiorentina si ritrovano in Toscana e il tecnico gli dà il benvenuto pubblicamente. “Bentornato direttore. E in bocca al lupo“, ha scritto su Instagram ...

Fiorentina - adesso è ufficiale : Daniele Pradé è il nuovo ds viola : adesso è anche ufficiale: Daniele Pradè è il direttore sportivo della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, con cui ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il dirigente romano torna a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto nel club viola dal maggio 2012 al giugno 2016. “Daniele è un professionista di altissimo livello con una comprovata esperienza di successo nel calcio italiano – ha fatto sapere il nuovo ...

Ufficiale - Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina : Pradè Fiorentina – Prosegue il valzer dei direttori sportivi. Questa volta tocca alla Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Pradè. Il nuovo direttore sportivo, in uscita dall’Udinese, torna dunque a Firenze dopo aver ricoperto lo stesso incarico nel club toscano tra il 2012 e il 2016. Questa la nota Ufficiale della società: «ACF Fiorentina […] L'articolo Ufficiale, Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina è ...

Udinese - ufficiale l’addio di Daniele Pradé : per l’ex ds bianconero si profila un ritorno alla Fiorentina : Il club bianconero ha ufficializzato l’addio di Pradè, dandogli di fatto il via libera ad accettare la proposta della Fiorentina Daniele Pradè lascia ufficialmente l’Udinese, il club bianconero infatti ha pubblicato sul proprio sito una nota con cui comunica la separazione con il dirigente romano. Questo il contenuto del comunicato: “Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non ...