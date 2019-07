Fiction RIVIERA | anticipazioni ultima puntata di giovedì 11 luglio 2019

tvsoap

(Di giovedì 4 luglio 2019)terza eddella, in onda11in prima serata su Canale 5: Jukes ha intenzione di incolpare Georgina per i crimini di Constantine e di mandarla in prigione, ma lei non si arrende. Furiosa come non mai, giura a se stessa di riuscire a scoprire la verità e di mettere per sempre la parola fine alle indagini. Insieme con Robert, Georgina tenta dunque di mettere in piedi un piano per far risultare Brandeis come unico colpevole. Adriana e Sophie sono sempre più unite mentre Christos deve combattere contro i suoi demoni. Con Jukes fuori dai giochi, pare che per la famiglia Clios sia arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Peccato che i guai non siano ancora finiti e Georgina se la deve vedere con uno sconosciuto che le intima di consegnargli qualcosa di misterioso collegato al nome “Elena” e questo la ...

Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:23) Riviera - Stagione 1 Episodio 4 (Fiction) #StaseraInTV 04/07/2019 #PrimaSerata #riviera-stagione1episodio4 - MediasetPlay : Questa sera vi aspetta su #Canale5 un nuovo appuntamento con #Riviera... ma non fatevi trovare impreparati ?? Recup… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: In attesa del nuovo appuntamento di domani sera su #Canale5, recuperate i primi tre episodi di #Riviera su @MediasetPlay… -