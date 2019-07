Fiat - Festeggiati i 62 anni della 500 sul tetto del Lingotto

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Icona dello stile e dellindustria italiana, la500 compie oggi 62. Per festeggiare la ricorrenza, 100 esemplari del cinquino sono stati portati a Torino suldeldai loro proprietari e da alcuni dipendenti di Mirafiori, dando vita ieri sera al messaggio di auguri #Happy Birthday 500.Esemplari particolari. Nata il 4 luglio del 1957, quella che oggi è lapiù venduta nel mondo è tornata così sulla celebre pista di collaudo dove negli60 avvennero i suoi primi test. E lo ha fatto con una serie di modelli speciali, come la 500 Cappellini e la 500 Blackjack, senza dimenticare la 500 GQ e le esclusive 500 Gucci e 500 Riva del 2016, ma anche con la Abarth 695 Tributo Ferrari, la 500C Diesel e la recente 120versario. Apprezzata. Per la piccola di casasi tratta dellennesimo riconoscimento a una gloriosa carriera, dopo lingresso permanente al ...

