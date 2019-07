Fiat - Dolcevita per la 500

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Non cè niente da fare: passano gli anni, anzi i decenni, ma lItalia resta il Paese della Dolce vita. E, allora, devono essersi chiesti a Torino, perché non evocare i fasti di felliniana memoria per celebrare il compleanno, esattamente il 62esimo, della più iconica tra le molto iconiche utilitarie a marchio? Nasce così il 4 di luglio, giorno in cui nel 57 vide la luce la prima 500, la serie speciale: un nome scritto così, tutto attaccato e in un elegante corsivo dal sapore vagamente vintage, utilizzato anche per il logo cromato. Monocolore. La nuova declinazione del tema 500, che arriva - per inciso - in coincidenza con i 120 anni del marchio, è disponibile con una sola livrea: bianco gelato, impreziosito da una linea rossa/bianca/rossa che corre intorno a tutta la carrozzeria, cofani compresi. La scelta può cadere sulla versione chiusa, con però il tetto di vetro Skydome, ...

