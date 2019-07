FAMIGLIA & AFFIDO Maria | Giuliana e la bellezza che vince l' orrore di Bibbiano

U&D : Angela Nasti - dopo la scelta - parte per una vacanza con la FAMIGLIA : Lo scorso venerdì Uomini e Donne ha chiuso i battenti, con la messa in onda delle scelte di Angela Nasti , Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In particolare, sull’ex tronista parte nopea ed il suo fidanzato ci sono delle importanti novità. La neo coppia uscita dal dating condotto da Maria De Filippi ha spiazzato tutti. Al contrario di quanto si potesse pensare, una volta terminata l’esperienza di fronte alle telecamere, Angela e Alessio si sono ...

U&D : un follower di Raselli su IG augura a Manuel di morire insieme alla sua FAMIGLIA : Nelle scorse ore, Manuel Galiano e Giulio Raselli, i due pretendenti di Giulia Cavaglia, ancora indecisa su chi possa essere davvero la sua anima gemella in quanto prova gli stessi sentimenti per entrambi, sono stati protagonisti di un'accesa discussione sui social che a quanto pare non si è conclusa per il meglio. Nel profilo pubblico di Giulio, si trova una foto che ritrae il tronista assieme alla Cavaglia con su scritta la frase "Stiamo in ...