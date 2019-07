Facebook | il down svela come l' intelligenza artificiale analizza tutte le foto postate

Il down di Facebook svela come il social network “studia” le tue foto : (Immagini: geralt/pixabay/CC) Complice l’interruzione dei servizi di Facebook, Instagram e WhatsApp, gli utenti del gigante dei social network hanno potuto dare una sbirciata dietro le quinte digitali, osservando come l’intelligenza artificiale di Facebook assegna i tag contenuti nelle immagini. Durante il blackout del servizio di Facebook, alcuni utenti hanno notato che al posto di vedere le consuete foto delle vacanza, del cibo o degli amici, ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down : «Non scarica foto - video e vocali». Problemi in tutto il mondo : Whatsapp, Instagram e Facebook down: come tre mesi fa, utenti ancora nel panico per colpa dei social. «Non riesco a scaricare le foto», «Se metto like mi dà errore»,...

Whatsapp - Instagram e Facebook down : «Non scarica foto - audio e video». Problemi in tutto il mondo : Utenti nel panico, Whatsapp Facebook e Instagram down: dalle 15 circa i due social network funzionano male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i...

Facebook - Instagram e WhatsApp down : non si caricano foto e vocali : Facebook, Instagram e WhatsApp down nello stesso momento. Le tre piattaforme social presentano problemi nel caricare le foto e vocali. Il disservizio riguarda tutta Europa e viene segnalato sui...

Facebook - Whatsapp - Instagram down : problemi nel caricamento dei media (foto - video etc..) : Continuano i problemi sui server di Facebook, Whatsapp, Instragram. I social network più utilizzati al mondo stanno facendo riscontrare diversi malfunzionamenti a partire dalle 15/15.30 di oggi...

Facebook - Instagram e WhatsApp Down : problemi con i file Media : Le tre maggiori App della Facebook inc fronteggiano un nuovo problema relativo ai file Media, in particolare per la ricezione e l’invio di questi file. • Facebook – Il problema risulta relativo a tutti i post contenenti foto sia caricate direttamente su Facebook che file Media esterni (es: anteprima di un link). • Instagram – La pagina dei feed risulta correttamente caricata, ma è impossibile caricare completamente le immagini. Molte ...

Facebook - Instagram e WhatsApp Down : problem con i file Media : Le tre maggiori App della Facebook inc fronteggiano un nuovo problema relativo ai file Media, in particolare per la ricezione e l’invio di questi file. • Facebook – Il problema risulta relativo a tutti i post contenenti foto sia caricate direttamente su Facebook che file Media esterni (es: anteprima di un link). • Instagram – La pagina dei feed risulta correttamente caricata, ma è impossibile caricare completamente le immagini. Molte ...

Facebook - Instagram e WhatsApp down : problemi a caricare foto e vocali : Facebook, Instagram e WhatsApp down nello stesso momento. Le tre piattaforme social presentano problemi nel caricare le foto e gli audio. Il disservizio viene segnalato sui social da molti utenti e...

Facebook - Instagram e WhatsApp down : problemi nel caricare foto e audio : Facebook, Instagram e WhatsApp down nello stesso momento. Le tre piattaforme social presentano problemi nel caricare le foto e gli audio. Il disservizio viene segnalato sui social da molti utenti e...

WhatsApp - Instagram e Facebook down : problemi alle app in tutta Europa : Malfunzionamenti sono stati registrati dagli utenti sull’app di messaggistica e sui due social network

Facebook - Instagram e WhatsApp sono down in Italia e molte parti del mondo : (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Dal primo pomeriggio del 3 luglio si susseguono ripetute segnalazioni di problemi ai servizi di proprietà di Facebook: lo stesso social network fondato da Mark Zuckerberg, l’app di messaggistica WhatsApp e il social network delle immagini Instagram. Ad ora il problema – come si nota dai TT Italiani di Twitter, sempre utili in caso di malfunzionamenti della concorrenza – sembra soprattutto ...

Facebook down - non funzionano nemmeno WhatsApp e Instagram : cosa sta succedendo? : Errori nel mettere i like, messaggi non scaricati, post non pubblicati: Facebook in queste ore sta facendo registrare diversi problemi. Ma non è l’unica piattaforma di Mark Zuckerberg che nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, ha creato disagi a milioni di utenti. Malfunzionamenti si sono verificati anche su WhatsApp e Instagram. Il sito downdetector segnala che le aree più colpite sono il nord Europa e il versante atlantico degli Stati ...

Facebook e WhatsApp down : disagi segnalati in tutta Europa : Diverse segnalazioni, soprattutto in Nord Europa (Francia e Regno Unito), su malfunzionamenti delle applicazioni. Nelle ultime ore anche su Instagram

Facebook e Whatsapp down : segnalazioni sulle app social : Diverse segnalazioni, soprattutto in Nord Europa (Francia e Regno Unito), su malfunzionamenti delle applicazioni. Nelle ultime ore anche su Instagram