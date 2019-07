Europee | il 90% dei commenti online su migranti | “Linguaggio sovranista anche da chi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Gran bel fisico ma zero cervello, adesso capisco meglio la mazzata quando si è candidata evidentemente gli elettori del Nord Est la conoscevano bene”. Di chi stiamo parlando? “Cessa, stai zitta”. Chi si ritrova in queste affermazioni? “Il suo cervello è rimasto dall’estetista e parrucchiera…Non pretendere che le idioti ragionino. Povere depresse”. Sono solo alcune delle frasi pubblicate in rete (rispetto a determinati eventi o fatti pubblici o di ambito politico) diventate campione. Campione di affermazioni e considerazioni diffuse in rete durante una normale campagna elettorale in Italia. Ed è solo una parte del materiale raccolto e tradottoin cifre da Amnesty International Italia che insieme al Consiglio Nazionale Forense ha realizzato il report “Barometro dell’odio, Elezioni2019”. LE CIFRE DELLA RILEVAZIONE Niente di nuovo sotto il sole? Non proprio. Una ...

