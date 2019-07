E | sai che

Suturare le ferite con la testa delle formiche : la tecnica usata da Masai e altre tribù : Popolazioni indigene africane, asiatiche e sudamericane utilizzano le teste delle formiche per Suturare le ferite, sfruttando le potenti mascelle degli insetti come graffette per stringere i lembi di pelle. I due generi coinvolti in questi trattamenti tradizionali sono il Dorylus e l'Eciton, formiche legionarie.

Camila Cabello e Shawn Mendes : forse non sai che “Señorita” è stata scritta anche da un’altra famosa cantante : Indovina di chi si tratta? The post Camila Cabello e Shawn Mendes: forse non sai che “Señorita” è stata scritta anche da un’altra famosa cantante appeared first on News Mtv Italia.

Xdono di Tiziano Ferro diventa maggiorenne - 3 cose che non sai sulla canzone : Xdono di Tiziano Ferro compie 18 anni. Era il 22 giugno 2001 quando il brano guadagnava la rotazione radiofonica e veniva rilasciato ufficialmente segnando l'avvio del percorso artistico di Tiziano Ferro. Xdono è stata tradotta in inglese, spagnolo, francese e portoghese. Il video ufficiale vede l'artista fare irruzione in uno studio televisivo e a proposito della realizzazione della clip, lo stesso cantante ha condiviso alcuni ...

#SEICOSECHENONsai - Ludovica Pagani per Starcasinò : Ludovica Pagani Starcasinò. Archiviata la stagione 2018-2019, Starcasinò (www.starcasino.it), il casinò online n.1 in Italia, lancia #SEICOSECHENONSAI, il nuovo e divertentissimo format di interviste che vede protagonisti alcune delle più amate star del web legate al mondo del calcio. Ospite del primo episodio la bellissima Ludovica Pagani, influencer seguitissima da giovani e non sui social […] L'articolo #SEICOSECHENONSAI, Ludovica ...

“La sai l’ultima? – Digital Edition” : su Canale 5 rivive il varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione : Venerdì 21 giugno in prima serata, Canale 5 tiene a battesimo “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, ...

5 cose che (forse) non sai sul solstizio d’estate : (foto: Pixabay) Ci siamo. Alle 17:54 ufficialmente entriamo nell’estate, con l’arrivo del solstizio. Più propriamente, il solstizio d’estate arriva e se ne va praticamente subito, rappresentando sostanzialmente un istante, così come accade per gli equinozi. L‘istante del solstizio d’estate è quello in cui l’emisfero settentrionale appare più inclinato verso il Sole di qualsiasi altro momento, ricorda la Noaa ...

Ecco chi è Romina Pierdomenico - la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! : E’ una delle protagoniste assolute dell’estate. In tv e sulle riviste di “cronaca rosa”. Romina Pierdomenico, 26 anni, è la partner professionale di Ezio Greggio a ‘La Sai l’Ultima’, in onda da venerdì 21 giugno... L'articolo Ecco chi è Romina Pierdomenico,la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! proviene da Gossip, News, VIPs, ...

sai che piangere fa dimagrire? : Sai che piangere fa dimagrire? Questa notizia susciterà sicuramente la risata in molti, però non è uno scherzo. Sembra che degli studi abbiano confermato addirittura che piangere faccia un effetto benefico fisicamente psicologicamente. Se però vi dicessimo che piangere addirittura aiuta a perdere peso? Sì, effettivamente sembra una leggenda metropolitana. A rivelarlo però è stato il dottor Pete Sulack dell’Università di Tennessee. Egli ha ...

5 cose che forse non sai sull’agopuntura : L’agopuntura è una pratica indicata sia a scopo preventivo che curativo per trattare diverse patologie e disturbi. Ma quanto...

Bitter Sweet : Le 10 Cose Che Non sai di Can Yaman! : Can Yaman è l’attore che interpreta Ferit Aslan nella soap opera turca Bitter Sweet, meglio conosciuta come Dolunay. Scopriamo 10 Cose inedite dell’affascinate uomo dalle mille sfaccettuature! E’ prevista nel palinsesto di giugno la messa in onda dell’attesissima serie turca Bitter Sweet, nel cast il bellissimo attore turco Can Yaman, dal fisico scultoreo e dal fascino magnetico Can Yaman è destinato a diventare uno dei sex symbol ...

La sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...