Eruzione Stromboli 2019 | Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione I rischi

(Di giovedì 4 luglio 2019). IL’verificatasi alle Isole Eolie con le violente esplosioni verificatesi dal cratere del vulcanomercoledì 3 luglio ha provocato una vittima. Si tratta di un giovane di 35 anni, Massimo Imbesi di Milazzo, appassionato e profondo conoscitore delle Isole Eolie., commento del sindaco Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni dopo l’incidente ha commentato: “In quella zona non c’è alcun divieto, è un sentiero abbastanza sicuro dove si può andare senza ausilio di guide esperte. In ogni caso non siamo in cima al vulcano. Quindi possiamo parlare di una tragica fatalità che non era assolutamente prevedibile”., attenzioneL’episodio ha ...

