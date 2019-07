Eruzione dello Stromboli | abitanti spalano i detriti | Sembra zona di guerra

Eruzione dello Stromboli - le immagini dall'alto. VIDEO : Eruzione dello Stromboli, le immagini dall'alto. VIDEO Le riprese mostrano la zona interessata dalle esplosioni: una colonna di fumo di circa 2 chilometri si alza dal cratere del vulcano. Nell'area non si verificavano fenomeni simili dal 1985 Parole chiave: ...

È stato identificato l'escursionista vittima dell'Eruzione dello Stromboli : identificato l'escursionista, vittima della violenta eruzione di Stromboli: è il 35enne Massimo Imbesi, nato a Messina, ma da tempo residente a Milazzo; era con un coetaneo brasiliano, ritrovato in stato di choc e disidratato, non in pericolo di vita. Stavano percorrendo un'area libera, dove si può andare anche senza guida perché al di sotto dei 400 metri, a Punta dei Corvi, a Ginostra. I vigili del fuoco di Lipari, trasportati dalla ...

Eruzione dello Stromboli - ultime notizie : isola evacuata. INGV : "esplosione piu' forte dal 1985" : Fortissime esplosioni stanno interessando il cratere dello Stromboli, come raramente accaduto negli ultimi decenni. Il tutto è cominciato attorno alle 17.00, quando è cominciata un'intensa Eruzione...

Violenta Eruzione dello Stromboli : persone abbandonano l'isola - c'e' una vittima : Una Violenta esplosione ha interessato il vulcano dello Stromboli nel pomeriggio di oggi, provocando l'emissione di una grande quantità di cenere e gas dalla sua area sommitale. L'esplosione, una...

Un escursionista è morto nell'Eruzione dello Stromboli : Un escursionista morto e un altro è rimasto ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perché c'è troppo fumo e la zona è impervia. Il quadro drammatico è confermato anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni. ...

Forte Eruzione dello Stromboli : potente esplosione sull'isola - turisti in fuga : Un improvviso parossismo sta interessando lo Stromboli, vulcano situato nel basso Tirreno nell'arcipelago delle Eolie. Il vulcano sta dando vita ad una potente eruzione caratterizzata da altissime...