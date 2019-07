Era ubriaca e non si è ribellata Il caso di stupro che sta facendo indignare

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Processateli per il più lieve reato di abuso e non aggressione sessuale perché la vittima aveva assunto alcol e sostanze stupefacenti e non si è difesa”. Con questo capo il Pubblico Ministero spagnolo ha chiesto il processo per sei giovani, accusati nel 2016 di aver violentato una ragazza di 14 anni a Manresa, in Catalogna.I sei ragazzi di Manresa in un primo momento sono stati accusati di aver stuprato la giovane in una fabbrica abbandonata: uno degli imputati avrebbe condotto la giovane nella fabbrica e, dopo averla stuprata, avrebbe esortato gli altri cinque a fare lo stesso. Il settimo giovane presente sulla scena rischia fino a 18 mesi di prigione per mancato soccorso. Come riportato dal Guardian, durante il processo - iniziato ieri a Barcellona - è emerso che lo sperma di uno degli imputati è stato trovato sui vestiti della vittima. ...

