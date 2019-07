Enrica Bonaccorti sbarca su Tv8 con «Ho Qualcosa da Dirti»

davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2019)Tv8 accende il pomeriggio per la stagione tv 2019/2020. E lo fa con un volto storico della tv italiana:. La conduttrice, dopo tanti anni di nuovo al timone di un programma quotidiano, sarà la padrona di casa di Hoda. Questo nuovo programma di emotainment, in onda da settembre nel pomeriggio di Tv8, racconterà piccoli e grandi segreti dei protagonisti delle puntate, persone che non sono mai riuscite a diredi importante a qualcuno. La redazione di Hodaè già al lavoro per raccogliere le storie di chiunque abbiadi non detto, e che può diventare protagonista del programma. Per partecipare basta scrivere a redazione@hoda.it o chiamare il numero 3914173072.

fabiofabbretti : Enrica Bonaccorti da settembre su @TV8it con #HoQualcosaDaDirti - MontiFrancy82 : #Hoqualcosadadirti con @EBonaccorti al via su @TV8it a settembre, in prima tv assoluta - SMSNEWSOFFICIAL : #Hoqualcosadadirti con @EBonaccorti al via su @TV8it a settembre, in prima tv assoluta -