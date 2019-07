Elisa Isoardi al lavoro su Instagram... Ma la Prova del Cuoco è ridotta!

(Di giovedì 4 luglio 2019)lavora freneticamente per la prossima stagione delladel. La presentatrice ha condiviso sul suo profilouna foto in bianco e nero che la ritrae impegnata in riunione e annuncia di aver trovato una chef grandiosa che con molta probabilità vedremo in tv il prossimo autunno. Scrive infatti la bella:"Riunioni… oggi ho scoperto una donna pazzesca, una cuoca poliedrica ed eclettica con la giusta dose di follia!"I fan fanno il tifo per la conduttrice: "Complimentie…avanti tutta! Tranquilla,grazie al tuo assiduo ed encomiabile impegno anche questa volta riuscirai egregiamente e sara’ un successone!"E ancora: "Sei stata una guerriera vittorioriosa. Ti ho seguito nei tuoi primi passi alladelpiù volte da me incoraggiata e fiducioso della tua crescita e trionfo. Lo dicono le foto su oggi fiera di avere fatto la tua scalata. Ti auguro ad majora semper ciao baci cevi"Altri le suggeriscono chi invitare in trasmissione, mentre qualcuno si preoccupa che lavori troppo e le consiglia di andare un po’ in vacanza. La, infatti, diversamente da altre colleghe, non ha ancora mollato il colpo. Al mare ci va solo nei weekend, è troppo impegnata con la nuova edizione delladel. Ma nonostante tanto, la conduttrice deve rassegnarsi a vedere tagliata parte del suo programma. Infatti, stando a indiscrezioni trapelate prima della presentazione dei palinsesti Rai il prossimo 9 luglio, lo show cooking avrà meno spazio. A “rubarglielo” sarà Monica Setta che avrà una rubrica di economia all’interno di Unomattina, Setta su sette, facendo slittare di mezz’ora il programma. Da qui l’esigenza di accorciare la trasmissione della...