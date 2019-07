Efficacia del selenio nelle tiroiditi autoimmuni in gravidanza | risultati di uno studio

L’Efficacia della terapia preventiva contro l’hiv : le nuove raccomandazioni Usa per chi per chi è ad alto rischio : (foto: Towfiqu Photography via Getty Images) contro l’hiv la prevenzione è essenziale. Anche se esistono dei trattamenti contro l’infezione, attualmente non c’è ancora una cura risolutiva, mentre l’hiv può comportare conseguenze importanti per la salute. I numeri del contagio sono ancora elevati: negli Usa nel 2017 ci sono state circa 38mila nuove diagnosi (in Italia 3.500), di cui 8 volte su 10 riguardano individui di ...

Medicina : Secukinumab dimostra l’Efficacia in tutte le manifestazioni principali dell’artrite psoriasica : Novartis, leader in reumatologia e immuno-dermatologia, ha annunciato oggi nuovi dati dello studio clinico MAXIMISE, che valuta l’efficacia e la sicurezza di Secukinumab nella gestione delle manifestazioni assiali in corso di artrite psoriasica. Lo studio di fase IIIb di 52 settimane – tuttora in corso – ha soddisfatto sia il suo endpoint primario sia quello secondario chiave, con rispettivamente il 63,1% dei pazienti nel braccio Secukinumab 300 ...

“Studi dimostrano l’Efficacia delle cure termali” : “Le terme sono note da millenni. Si tratta di pratiche mediche che non si sono perse negli anni. Avere una lunga storia di per sé, è una buona cosa, ma non è una prova di efficacia. Il nostro lavoro è stato quello di promuovere e sviluppare lavori scientifici con impact-factor rilevanti che dimostrano l’efficacia delle molecole e dei principi attivi presenti nelle acque”. Così Aldo Ferruzzi, presidente FoRST, fondazione per la ricerca ...