Ecomafie | il dossier di Legambiente | “Nel 2018 impennata reati nell’agroalimentare | nei

(Di giovedì 4 luglio 2019) Impennati inel ciclo del cemento e, ma aumentano anche quelli nel settore dei rifiuti e contro gli animali. La Campania è in testa alla classifica regionale per numero diambientali, mentre tra le province con il più alto numero di illeciti ci sono Napoli, Roma e Bari. Sono i dati di ‘Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’ raccolti danel suo report annuale. Un giro d’affari che nelha fruttato alle16,6 miliardi di euro, 2,5 in più rispetto al 2017 e che vede attivi in tutta Italia 368 clan, censiti da. Nelcala, seppur di poco, il bilancio complessivo deiambientali, che passa dagli oltre 30mila illeciti nel 2017 ai 28.137 (più di 3,2 ogni ora) accertati lo scorso anno, soprattutto a causa della netta flessione degli incendi boschivi (-67% nel) e, in parte, della ...

