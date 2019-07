Ecco le novità della Google Fotocamera 6 3 in anteprima | Foto notturna è ora al centro di

Grande calcio e Celentano. Ecco le novità del Biscione - : Laura Rio Presentati a Santa Margherita i palinsesti 2019-2020. Dopo il flop, torna il Molleggiato con un vero show da Santa Margherita Dunque per la prossima stagione televisiva Mediaset cala l'asso: la Champions League in chiaro. Sarà un mercoledì di super ascolti per Canale 5 con la miglior partita della settimana, compresi ovviamente i match delle squadre italiane. La conferma dell'acquisto dei diritti rivenduti da Sky è arrivata ...

Ecco le ultime novità per i già clienti Wind e Tre attivabili da luglio : Dovrebbero essere disponibili fino al 19 luglio 2019 alcune nuove opzioni della serie Giga Per Te pensate da Wind per i suoi già clienti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco le ultime novità per i già clienti Wind e Tre attivabili da luglio proviene da TuttoAndroid.

Quante novità in arrivo per Google Foto : Ecco tutte le prossime funzioni : David Lieb, responsabile di Google Foto, ha chiesto su Twitter feedback sull'applicazione e sulle funzioni che vorrebbero vedere. ecco cosa ne é uscito. L'articolo Quante novità in arrivo per Google Foto: ecco tutte le prossime funzioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp : pubblicità - contatti - temi e QR code : Le novità di WhatsApp simultaneamente in cantiere non sono poche e vale la pena di riassumere le più importanti L'articolo Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp: pubblicità, contatti, temi e QR code proviene da TuttoAndroid.

Ritorna il latitante resoconto di LineageOS : Ecco tutte le novità e le aggiunte degli ultimi mesi : Ritorna finalmente il resoconto delle ultime novità introdotte a bordo di LineageOS 16 (e non solo): ecco i cambiamenti effettuati dal team negli ultimi mesi e gli smartphone che si sono aggiunti ai modelli supportati. L'articolo Ritorna il latitante resoconto di LineageOS: ecco tutte le novità e le aggiunte degli ultimi mesi proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global Beta riceve il solito aggiornamento settimanale : Ecco le novità : La MIUI 10 in versione Global Beta sta iniziando a ricevere il consueto aggiornamento settimanale, arrivando così alla versione 9.6.27. L'articolo MIUI 10 Global Beta riceve il solito aggiornamento settimanale: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Scontrino digitale al via dal 1 luglio. Ecco le novità per commercianti e clienti : Da lunedì prossimo, 1 luglio, il vecchio Scontrino fiscale andrà in pensione dopo 36 anni di "servizio". La ricevuta cartacea verrà infatti sostituita da una Scontrino digitale. Dal punto di vista del consumatore finale non cambia nulla, per i commercianti invece cambia Eccome.Come funziona la Scontrino digitaleLo Scontrino digitale apre infatti un canale diretto con l'Agenzia delle entrate, alla quale verranno trasferiti i dati di tutte le ...

Lawnchair si aggiorna migliorando notevolmente : Ecco le novità della versione 2.0-2130 : Una nuova versione di Lawnchair, il popolare launcher simile a Pixel Launcher, è stata rilasciata con una serie di nuove funzionalità tra cui la possibilità di bloccare il desktop, scegliere le icone dalla galleria e altri miglioramenti. Lawnchair aggiungerà presto una funzione per categorizzare automaticamente le applicazioni nell'app drawer in base ai metadati dell'app sfruttando la funzionalità delle categorie di app introdotta con Android ...

Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento di Fortnite : Epic Games ha pubblicato la lista completa delle novità disponibili con la nuova patch per il popolare Fortnite, di seguito vi elenchiamo solo le novità più interessanti ma se volete saperne di più vi rimandiamo al sito della compagnia, in cui troverete il patch note completo: Revolver Bilanciamento Leggi altro...

Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4 : Ecco cosa ci aspetta : Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera. L'articolo Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4: ecco cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.

Ecco tante novità in arrivo su App Google - anche per la Modalità guida e Google Lens : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando L'articolo Ecco tante novità in arrivo su App Google, anche per la Modalità guida e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Ecco varie altre novità in arrivo su App Google con la versione 10.12 : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando L'articolo Ecco varie altre novità in arrivo su App Google con la versione 10.12 proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le novità di Telegram 5.8 - che fa un altro grande passo avanti : Telegram nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Android di questa popolare app di messaggistica istantanea L'articolo Ecco tutte le novità di Telegram 5.8, che fa un altro grande passo avanti proviene da TuttoAndroid.