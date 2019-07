È guerra alle rimodulazioni in Senato | un nuovo disegno di legge le vieta nei primi sei

Videogiochi - ecco l’uomo che ha dichiarato guerra alle console : LONDRA - Phil Harrison potrebbe passare alla storia come l’uomo che ha ucciso le console. O che ci ha provato fino all’ultimo. Prima di diventare numero uno di Google...

Stallo Sea Watch - nella "guerra alle Ong" Salvini e Di Maio ritrovano l'armonia : Hanno trascorso un'altra notte in mare i 42 migranti salvati dalla nave che ha forzato il blocco e si è avvicinata al porto...

Callejon solo 8 partite saltate in 6 stagioni al Napoli. Una macchina da guerra : Ala con Benitez, tutta la fascia destra con Sarri trequartista con Ancelotti e futura mezzala. La metamorfosi o potremmo dire il costante aggiornamento di Callejon nel Napoli che partito sempre, , secondo il Corriere dello Sport, con un po’ di scetticismo si è fatto amare e apprezzare. Anche con Ancelotti il calciatore ha dimostrato le sue qualità diventando quasi inamovibile nel suo 11. I numeri parlano anche da soli 304 presenze con solo ...

DALLA CINA/ Pechino e Washington alle prese col partito iraniano della guerra : A breve l'Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentito dall'accordo sul nucleare del 2015

Agricoltura : in Valle d’Aosta è guerra aperta al glifosato : “Costituire, nei prossimi trenta giorni, un tavolo di lavoro interassessorile che coinvolga una rappresentanza degli enti strumentali dell’Amministrazione regionale, degli enti locali nonche’ delle associazioni del territorio al fine di predisporre, entro tre mesi, una relazione che indichi le alternative da utilizzare rispetto all’uso dei diserbanti contenenti il principio attivo del glifosato“: e’ quanto ...

Libia - Sarraj convoca una conferenza nazionale per uscire dalle sabbie mobili della guerra : «Una grande conferenza nazionale aperta a tutti coloro che si riconoscono in maniera inequivocabile nello stato di diritto». È questo l’annuncio che il presidente libico Fayez al-Sarraj, è atteso fare tra poche ore nel corso di una conferenza stampa internazionale che si terrà a Tripoli. E’ quanto riferiscono fonti informate a La Stampa, secondo cu...

Le mine di Hormuz - i venti di guerra e i misteri degli attacchi alle petroliere : I servizi di intelligence di tutto il mondo non sono ancora riusciti a determinare chi è stato il responsabile degli ultimi attacchi alle petroliere che attraversano lo Stretto. Mentre l’escalation tra Washington e Teheran si fa sempre più pericolosa...

Crocifisso coperto con lo scotch - alle elezioni è (ancora) guerra di simboli : A Signa, provincia di Firenze, un Crocifisso posto nell'aula in cui era allestito un seggio per il turno di ballottaggio per...

Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre italiane : “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter - sul Milan…” : Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di calciomercato su Radio Tmw. Le sue parole sulle scelte dei club per le proprie panchine : Conte ufficiale all’Inter: “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così stellare. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra ...

La guerra è reale con Call of Duty Modern Warfare : il nuovo capitolo torna alle origini del mito? : Activision ha finalmente rotto gli indugi e annunciato il nuovo Call of Duty Modern Warfare. Una mossa ampiamente prevista da addetti ai lavori e semplici appassionati, che ora trova conferma ufficiale grazie ad un primo, esplosivo trailer del videogame bellico. Il video, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, non ci permette solo di dare uno sguardo a quest'ultima (re)interpretzione della saga FPS più celebre di tutti i tempi, ...

Huawei perde Google - la Silicon Valley chiamata alle armi : guerra per la supremazia tecnologica : Ciò che sta accadendo in queste ore tra Huawei e alcune delle più importanti aziende tech americane è molto più che una semplice questione di mercato. Potrebbe essere...

Arca dell’alleanza : Una terribile arma da guerra : Arca dell’alleanza: Secondo alcuni testi antichi era una terribile arma da guerra L’Arca dell’Alleanza, secondo la Bibbia, era una cassa di legno rivestita d’oro e riccamente decorata, la cui costruzione fu… L'articolo Arca dell’alleanza: Una terribile arma da guerra proviene da Essere-Informati.it.

Milano - l’Adunata degli Alpini e la sfilata della bandiera di guerra [GALLERY] : E’ arrivata in piazza della Scala la bandiera di guerra degli Alpini dopo aver sfilato nel vie del centro di Milano. Il corteo è partito da via del Carmine e dopo aver attraversato le vie del quartiere di Brera è arrivato nella piazza che ospita il Teatro alla Scala e Palazzo Marino. Ad attendere l’arrivo del vessillo in rappresentanza delle istituzioni c’erano il sindaco Giuseppe Sala e il sottosegretario alla presidenza di ...

Usa-Cina - dalle ciliegie all’hi-tech : i settori più colpiti dalla guerra commerciale : L’agricoltura è il settore dell’economia americana più danneggiato dalla guerra commerciale, ma le prossime ondate potrebbero coinvolgere anche l’hi-tech...