Dzeko | messaggio alla Roma? Posta una foto in compagnia di Perisic

(Di giovedì 4 luglio 2019) Al centro di numerose voci che lo vorrebbero vicino all’Inter, Edinha pubblicato unache lo ritrae con il nerazzurro Ivan.“powered by Goal”Quello di Edinè certamente uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. Il bomber bosniaco infatti, da settimane è accostato all’Inter e in più riprese la trattativa che dovrebbe portarlo a Milano è stata data come vicinaconclusione.Nelle scorse ore, il nuovo direttore sportivo della, Gianluca Petrachi, parlando nel corso della conferenza stampa organizzata per la sua presentazione ha toccato proprio l’argomento, usando frasi piuttosto nette.“Deve passare unchiaro: non ci si può svegliare la mattina e pensare di andare via da. Se un giocatore ha un accordo con un’altra società, quella società lo deve pagare il giusto e poi può andare via”.quindi lascerà ...

