Droga | arrestato in Bolivia il latitante Paolo Lumia | “Il narcos siciliano che spostava

In sella a scooter senza patente e con Droga a bordo : arrestato dopo inseguimento : Roma – Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo del suo scooter, percorreva via dell’Acqua Bullicante e notato il posto di controllo dei Carabinieri, ha tentato di sottrarsi agli accertamenti non fermandosi all’alt e dandosi alla fuga. I Carabinieri lo hanno ...

Ha 100 ovuli di cocaina nascosti nell'intestino! Corriere della Droga arrestato a Linate : Un passeggero venezuelano arrivato Milano dalla Guyana francese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: con sé 1,3 chilogrammi di droga. Aveva con sé 1,3 chilogrammi di cocaina, nascosti in 103 ovuli ingeriti e stipati nell'intestino. Un venezuelano, atterrato all'aeroporto di Linate, Milano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga.-- Il ...

Roma - voleva introdurre in carcere Droga acquistata col reddito di cittadinanza : arrestato : “Era il suo compleanno”. Così si è giustificato Gino B., il quarantenne che aveva oltrepassato l’ingresso del carcere di Rebibbia a Roma, per andare a trovare la fidanzata detenuta, con addosso una quantità di hashish sufficiente a confezionare 22 dosi. A scoprirlo sono stati i cani antidroga in servizio nella prigione Romana: gli animali hanno iniziato ad abbaiare ed a girargli intorno, annusandolo, non appena l’uomo è entrato nella zona ...

A passeggio in zona Quarticciolo con Droga in tasca : arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 51enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio in zona Quarticciolo, i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, gia’ noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, mentre si aggirava a piedi in via delle Abelie e lo hanno fermato per una ...

Modica - gli vende la Droga e lo manda in coma : arrestato un modicano : Gli vende la droga e lo manda in coma: arrestato dai Carabinieri un Modicano di 28 anni. Ha venduto una boccetta di metadone

Palermo : nascondeva 21 kg di Droga nel trolley - arrestato al suo arrivo da Napoli : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona, appena sbarcata dalla nave di linea proveniente da Napoli, che aveva nascosto circa 21 chili di hashish all’interno di un trolley. Si tratta di un incensurato palermitano, classe 19

Arrestato Danielino! L’attore di Gomorra Vincenzo Sacchettino spacciava Droga : Arrestato un attore della celebre serie Gomorra. Si tratta di Vincenzo Sacchettino, diventato noto al grande pubblico per aver interpretato “Danielino” nella prima stagione di Gomorra: il ragazzino che viene raggirato da Ciro Di Marzio (L’attore Marco D’Amore) e coinvolto in alcuni atti criminosi in cambio di una bella moto, tra i quali un efferato omicidio, per il quale verrà poi ucciso dal boss rivale Conte, assieme a suo ...

Nascondeva la Droga negli abiti del neonato : arrestato un marocchino : Giorgia Baroncini Un 39enne marocchino utilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività di pusher. È stato denunciato dalla compagna: per lui sono scattate le manette Ultilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività illecità. Nabil Kouirhi, marocchino di 39 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 7 mesi. Come spiega il Gazzettino, l'uomo è stato ...

Monreale - scoperta nelle campagne una coltivazione di Droga : arrestato un 62enne : I carabinieri di Villagrazia di Palermo, hanno arrestato con l’accusa di detenzione, coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica, Santangelo Paolo, di 62 anni, nato a Belmonte Mezzagno e residente a Palermo. I militari, durante un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, passando da contrada Strasatto nel comune di Monreale, hanno notato una villetta apparentemente disabitata, che ...

Russia - 3 quotidiani difendono giornalista arrestato : “Noi siamo Ivan Golunov”. Ong : “Su di lui nessuna traccia di Droga” : “Io, noi, siamo Ivan Golunov”. Con questo identico titolo, i tre principali quotidiani economico-liberali russi, Vedomosti, RBK e Kommersant, hanno aperto le prime pagine di oggi. I giornali hanno così manifestato la propria solidarietà nei confronti di Golunov, il giornalista arrestato venerdì scorso con l’accusa di tentato spaccio di stupefacenti. L’uomo era un reporter d’inchiesta del giornale Meduza, molto noto ...

Modica - albanese 26enne arrestato per traffico di Droga : La Polizia di Stato di Ragusa e Modica esegue cattura a carico di un albanese per traffico di sostanze stupefacenti. Latitante il secondo destinatario

Palermo : spaccia Droga nel cuore della movida - arrestato minorenne : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 17 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spacciare droga in via Candelai, nel cuore della movida di Palermo. Il ragazzo è stato fermato dopo che gli agenti lo avevano visto più volte, nell'arco della stessa serata, scambiare sol

Pavia : marijuana in cascina - arrestato con 12 chili di Droga : Milano, 3 giu. (AdnKronos) - Dodici chili di marijuana in una cascina dell'oltrepò pavese. Li ha trovati la polizia di Milano dopo l'arresto di uno spacciatore in stazione a Lambrate, che li ha portati dritti a Verretto-Casteggio. Gli agenti del Commissariato Lambrate della Questura di Milano hanno