Don Matteo 11 | anticipazioni quarta puntata in replica | maresciallo Cecchini superstar

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giovedì 4 luglio, su Rai1 dalle 21.25 in poi, va in onda ladell’undicesima stagione di Don, trasmessa per la prima volta nei primi mesi del 2018. Nell’appuntamento numero quattro, che contiene due episodi come al solito, il protagonista principale è per una volta il, come sempre interpretato da Nino Frassica. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don1951 - Vacanza col gangster: è il primo film di Mario Girotti. All’epoca dodicenne, è diretto dal grande Dino Risi in una commedia con protagonisti cinque ragazzini alle prese con un ergastolano.1951-1955 - Gli inizi: arrivano le prime esperienze sul set per il giovane attore. Tra i ruoli più importanti si ricordano quelli in Divisione Folgore e La Vena d’oro. Partecipa anche a Gli sbandati, una delle ...

