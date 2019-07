DIRETTA Ungheria Gran Bretagna | risultato 22-32 | streaming video | dominio britannico

LIVE Italia-Ungheria basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : vantaggio ungherese a fine primo quarto (11-18) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 ROMEOOOO! TRIPLA! Purtroppo altri comodi tiri sbagliati per l’Italia. Due minuti e mezzo alla fine. 18-25 Bella rubata di Zandalasini e canestro immediato di Cecilia. 16-25 Arresto e tiro di Sottana. Si devono sbloccare le azzurre. 14-25 Dentro il libero di Horti. 14-24 Horti segna con il fallo di Penna. C’è il libero supplementare. Dopo cinque minuti il parziale nella ...

LIVE Italia-Ungheria basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03: Il successo della Slovenia toglie la possibilità all’Italia, in caso di vittoria, di avere la certezza matematica del primo posto nel girone. Serve comunque vincere per andare a quattro punti e trovarsi nella situazione migliore in vista dell’ultima sfida di domenica con le slovene. 18.02: Questo successo porta la Slovenia a due punti e soprattutto inguaia la Turchia, che è ...

DIRETTA Ungheria SLOVENIA/ Streaming video e tv : così nelle qualificazioni - Europei - : DIRETTA UNGHERIA SLOVENIA Streaming video e tv Europei di basket femminile 2019: cronaca live della partita di Nis, che è valida per il gruppo C.

DIRETTA Ungheria Slovenia/ Streaming video e tv : sfida tra outsider - Europei basket - : Diretta Ungheria Slovenia Streaming video e tv Europei di basket femminile 2019: cronaca live della partita di Nis, che è valida per il gruppo C.

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale le Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Nella spada maschile intanto l’Italia è avanti 24-18 contro la Germania nella semifinale per il quinto posto. 13.30 Nella parte alta del tabellone Francia-Ucraina 45-34. 13.25 La Russia chiude sul 45-23 contro la Polonia e troverà le azzurre in semifinale! 13.22 Russia-Polonia la sfida dalla quale uscirà l’avversaria delle azzurre: russe avanti 41-21. 13.20 ...