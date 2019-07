Diretta Serbia Svezia | risultato 43-21 | streaming video e tv | dominio balcanico!

Diretta/ Serbia Svezia - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! : DIRETTA Serbia Svezia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Belgrado e vale per i quarti degli Europei di basket femminile 2019.

LIVE Danimarca-Serbia 2-0 - Europei Under21 in Diretta : tris annullato ai nordici! L'Italia spera : 62′ Punizione di Adzic tra le mani di Iversen. 61′ Fuori il migliore in campo dei serbi, Radonjic, dentro Rosic. 60′ Decisione confermata: gol annullato per fuorigioco di partenza di Olsen. 58′ CHECK REVIEW IN CORSO! 57′ GOL annullato ALLA DANIMARCA! Dopo il tiro di Olsen, c'era stato il tap-in vincente di Billing ma il centrocampista è in offside. 57′ ...

LIVE Danimarca-Serbia 1-0 - Europei Under21 in Diretta : danesi in vantaggio all'intervallo! : FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui il minuto di recupero. 45′ LARSEN! SCAMBIO CON DREYER E TIRO DI POCO FUORI. 43′ Tiro fotocopia di Radonjic come poco fa: ancora respinto. 41′ Serbia che non trova sbocchi tra i blocchi difensivi. 38′ RADONJIC! BOLIDE DA LONTANO. 36′ Partita povera di occasioni dopo poco più di mezz'ora. 33′ Serbia che non ha idee ...

LIVE Danimarca-Serbia 1-0 - Europei Under21 in Diretta : Larsen piazza il vantaggio a Trieste! : 28′ Resta a terra Lensson: sanitari in soccorso. 26′ Ammonito Saponjic per una gomitata evitabile. 24′ In crescita la manovra scandinava: ottima prestazione dei danesi. 22′ vantaggio danese meritato: grande penetrazione di Maehle per Larsen che piazza il destro a giro. 21′ Larsen!!! 1-0 DANIMARCA! vantaggio NORDICO! 20′ SAPONJIC! Tiro alle stelle ...

LIVE Danimarca-Serbia 0-0 - Europei Under21 in Diretta : si parte a Trieste! : 2′ Subito primo spunto della Danimarca sulla destra: corner. 1′ Si parte a Trieste! Batte la Serbia. INIZIO PRIMO TEMPO 20.55 Squadre in campo! Si parte con gli inni. 20.50 Compagini che sono pronte a darsi battaglia a Trieste! 20.47 Le squadre hanno ultimato il riscaldamento. 20.44 Serata piacevole a Trieste limpida e con 25º. 20.41 Manca sempre meno alla sfida di Trieste: chi ...

LIVE Danimarca-Serbia - Europei Under21 in Diretta : aggiornamenti in tempo reale : L'Italia si qualifica se…– Le classifiche e i risultati dei gironi! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Danimarca-Belgio, incontro valido per la terza giornata del Girone B degli Europei Under 21 di calcio: con la Germania con un piede in semifinale, la speranza di qualificarsi come migliore seconda per la Danimarca non è ancora svanita. Contemporaneamente ...

LIVE Italia-Serbia 3-0 volley - Nations League 2019 in Diretta : un super Giannelli trascina gli azzurri al successo! : La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 25-22 La partita si chiude con il primo tempo di Piano! Italia batte Serbia 3-0 (26-24, 25-19, 25-22). 24-22 Recine serve male. 24-21 Pinali regala tre match point all'Italia. 23-21 Pallonetto di Krsmanovic. 23-20 Diagonale magnifico ad alta difficoltà messo a segno da ...

LIVE Italia-Serbia 2-0 volley - Nations League 2019 in Diretta : 12-8 nel terzo set - Giannelli gigantesco! : 18-14 Pipe di Kujundzic. 18-13 Antonov stampa Vucicevic! 17-13 Ci pensa Lavia con il mani fuori. 16-13 Attacco di Pinali troppo profondo, non bisogna perdere la concentrazione. 16-12 Murato Giannelli. 16-11 Kujundzic serve in rete. 15-11 Scappa via la battuta a Russo. 15-10 Pallonetto di Lavia splendido. 14-9 Primo tempo micidiale di Russo. 13-9 Sbaglia anche Lisinac. 12-9 Il servizio di ...

LIVE Italia-Serbia 0-0 volley - Nations League 2019 in Diretta : 12-14 - avvio in salita per gli azzurri! : 18-18 Russo risponde con la stessa moneta. 17-18 Primo tempo di Lisinac. 17-17 Kujundzic colpisce in diagonale. 17-16 ALTRO ACEEEEE DI GIANNELLI!! Il capitano si sta caricando l'Italia sulle spalle. 16-16 ACE DI GIANNELLI! 15-16 Mani out importante di Pinali. 14-16 Free ball giocata bene da Kujundzic. 14-15 Luburic passa in parallela al terzo tentativo. 14-14 ANCORA MURATO LUBURIC! ...

LIVE Italia-Serbia 0-0 volley - Nations League 2019 in Diretta : si comincia! : 19:55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si parte. 19:50 Assenze pesanti anche tra le fila serbe: mancheranno infatti i fenomeni Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin, mentre bisognerà fare attenzione a Jovovic e Luburic. 19:45 Stasera però la compagine nostrana dovrà fare a meno del trascinatore azzurro della competizione, vale a dire l'infortunato Gabriele Nelli. Ci ...

LIVE Italia-Serbia volley - Nations League 2019 in Diretta : sfida cruciale a Milano per le Final Six : La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. All'Allianz Cloud di Milano, rinnovato PalaLido che oggi apre ufficialmente i propri battenti, andrà in scena un incontro fondamentale per le ambizioni degli azzurri che occupano il terzo posto in classifica generale e che inseguono la ...

LIVE Germania-Serbia 6-1 - Europei Under21 2019 in Diretta : dominio assoluto dei tedeschi! : 93′ FINITA! Germania batte Serbia 6-1. 92′ GOOOOOOL GERMANIA!!! Fantastico destro a giro di Maier che si dirige nel sette, 6-1 allo scadere per i tedeschi. 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Numero di Nmecha che scarica per Neuhaus, il cui tiro supera la traversa. 86′ Ultima sostituzione della partita: tra le fila serbe Lutovoc prende il posto di ...

LIVE Germania-Serbia 5-0 - Europei Under21 2019 in Diretta : tripletta di Waldschmidt! : 80′ GOOOOOOL GERMANIA!!! Waldschmidt semina il panico e poi buca le mani ad un colpevole Radunovic, 5-0 e tripletta personale. 77′ Radonjic in spaccata non trova la porta da buona posizione. 74′ Ultimo cambio tedesco: Nmecha sostituisce Richter. 72′ Ci prova proprio Jovelic in girata ma la palla finisce abbondantemente a lato. 70′ Secondo cambio per la Serbia: ...

LIVE Germania-Serbia 4-0 - Europei Under21 2019 in Diretta : Dahoud chiude il match! : 69′ GOOOOOOOL GERMANIA!!! Dahoud trafigge Radunovic dalla distanza e chiude la partita: 4-0 per i tedeschi. 66′ Seconda sostituzione per la Germania: Maier subentra a Eggestein. 63′ MIRACOLOOOOOO DI RADUNOVIC!!! Richter salta ancora un uomo e serve un cioccolatino al centro ad Amiri il cui appoggio a botta sicura trova la clamorosa risposta del portiere serbo. 62′ ...