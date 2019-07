Dieta del Dr Berrino | 21 giorni per dimagrire e proteggersi dal cancro

Dimagrisci fino a 3 chili con la Dieta del gelato : Fresco, dolce e da oggi anche “perdi peso”: è il gelato, uno dei confort food più adorati dagli italiani che, secondo il prof. Marcello Mandatori – docente di Master presso l’Università Tor Vergata di Roma – potrebbe addirittura rivelarsi un alleato ideale per perdere peso nei mesi estivi. “Demonizzato a lungo a causa del suo contenuto calorico – spiega l’esperto – proprio considerando le sue peculiari caratteristiche credo che invece ...

Dieta delle albicocche per dimagrire ed abbronzarsi : riduce colesterolo : La Dieta delle albicocche per dimagrire, abbronzarsi in salute e combattere il colesterolo cattivo. La Dieta per dimagrire fino a 2 kg in 5 giorni

Dieta del Dr. Weil : perdi peso - ti depuri e previeni l’Alzheimer : La Dieta del Dottor Weil è un modello alimentare che si pone l’obiettivo di combattere i fenomeni infiammatori cronici. Secondo il Dottor Andrew Weil, medico laureato ad Harvard e ideatore di questo regime, l’infiammazione cronica dell’organismo è alla base di molte malattie gravi, dall’Alzheimer ai tumori. Causati da stress, predisposizione genetica e sedentarietà, i fenomeni di infiammazione cronica si possono prevenire ...

Roma - in 5mila al raduno di Panzironi - 'guru' della longevità contro la Dieta mediterranea : Abbasso "la dieta mediterranea che sta uccidendo l'umanità", perciò via pane, pizza, pasta, patate, ma anche legumi, cibi che contengono fino all'80% degli odiati zuccheri. Sì invece agli alimenti "in linea con il nostro Dna". Per ascoltare il 'verbo' del 'guru' della longevità, il 47enne Romano Adriano Panzironi che promette una vita lunga con il suo metodo, ieri al Palasport di Roma per partecipare al 'Life 120 day', da lui definita "una ...

Chi è Adriano Panzironi - guru della Dieta di lunga vita (di cui non bisogna fidarsi) : (foto: Ap/LaPresse) Pare che le migliaia di persone che sono andate il 30 giugno all’Eur a sentire Adriano Panzironi, guru di un regime alimentare che promette, come da titolo del libro, di vivere fino a 120 anni, non abbiano dubbi. Una kermesse di un giorno, tra ricette, convegni, lezioni di fitness e incontri vari, che prometterebbe, a giudicare dai cartelloni pubblicitari con cui la propaganda, di “cambiare la medicina… per ...

Dieta dell'indice glicemico per dimagrire : cibi verdi brucia grasso : La Dieta dell’indice glicemico per dimagrire e bruciare il grasso. La Dieta dell’indice glicemico si basa sul consumo di cibi verdi per perdere peso

Dieta della rucola per dimagrire e dare benessere al cuore : La Dieta della rucola per dimagrire un chilo in 3 giorni e dare benessere al cuore. La Dieta della rucola è tra le diete estive per perdere peso

Dieta del riso e mela per dimagrire rapidamente : menù settimanale : La Dieta del riso e mela per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una Dieta ipocalorica semplice da seguire. menù settimanale.

Panzironi - il Ministero pronto a bloccare la vendita della Dieta magica Life 120 : I carabinieri dei Nas sono già stati allertati e presto dal Ministero della salute, fanno sapere i consiglieri della titolare Giulia Grillo, potrebbe partire l’altolà alla vendita della dieta magica Life 120 del Guru delle televendite mediche Adriano Panzironi. Che laureato in medicina non è ma che con il suo cocktail di integratori alimentari prom...

Dieta strong del pompelmo per dimagrire in fretta 4 kg : La <strong>Dietastrong> strong del pompelmo può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’tra le diete più fresche ed ideali per l’estate contro il caldo. Menù

Dieta dell’acqua giapponese : perdi peso e sgonfi la pancia : Grazie alla Dieta dell’acqua giapponese, è possibile sia perdere peso, sia sgonfiare la pancia. Più che di Dieta, bisognerebbe parlare di una serie di regole relative a come bere acqua durante la giornata. Approvate ufficialmente dalla Japan Medical Association, prevedono l’attenzione a quanta acqua bere e a come farlo fin dalle prime ore del mattino. Appena alzati, bisognerebbe bere 4 bicchieri d’acqua a stomaco vuoto molto ...

Dieta del mare per dimagrire per 3 kg : contro il caldo : La Dieta del mare è una Dieta estiva che può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. E’ una Dieta ricca di frutta e verdure contro caldo. Menù

Dieta blu - dimagrisci e contrasti diabete e malattie del cuore : La Dieta blu è un modo di approcciarsi all’alimentazione che permette di ottenere diversi obiettivi, che vanno dalla perdita di peso alla prevenzione di diabete e malattie cardiovascolari. Frutto di anni di studi da parte dei ricercatori del Preventive Medicine Research Institute dell’Università di San Francisco, prende come riferimento lo stile di vita degli abitanti delle cosiddette Zone Blu. Quando si utilizza questa espressione, ...

Dieta del limone o della limonata per dimagrire subito 3 kg : menù : L a Dieta del limone o della limonata per dimagrire 3 kg. E’ tra le diete più seguite per perdere peso velocemente e disintossicare l’organismo. menù