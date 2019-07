Denunciata 82enne per aver lanciato dell' acido sul vicino di casa durante una lite 

agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una donna di 82 anni è statapergettato'acido suldial termine di una discussione. A denunciarla sono stati i carabinieri di Tradate intervenuti per sedare la rissa tra due condomini scoppiata intorno alle 7 di oggi. L'anziana avrebbesulun liquido usato come stura lavandini. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, al reparto specializzato nella curae ustioni. I militari hanno denunciato la donna per lesioni gravissime. L'uomo è rimasto ferito al torace, al collo e al braccio.