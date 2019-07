D’Aprile | nessuna emergenza sanitaria | priorità rifiuti organici

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma – Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, e’ intervenuta ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’a Roma. “Ci siamo ritrovati in questa situazione perche’ i cittadini romani producono 2.900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni giorno- ha affermato D’Aprile- Il Comune deve raccogliere e conferire in impianti sul territorio regionale e anche fuori regione. Questi impianti a un certo punto non sono stati piu’ in condizione di ricevere questi. Con l’incendio del tmb Salario e’ stata dimezzata la capacita’ di trattamento dei, poi gli incendi, il ...