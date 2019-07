Dall' Italia agli USA il caldo non fa sconti | 4 vittime in Italia | 15 negli Stati Uniti

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia fuori Dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

I sindacati delusi Dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Dalle 21.00 la cerimonia d’apertura con Ilaria Cusinato portabandiera dell’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Si tratta dell’undicesima edizione delle Olimpiadi Universitarie (la quinta estiva, sono 6 quelle invernali) ospitata dall’Italia, di cui l’ultima risale al 2013 sulle nevi del Trentino (l’ultima Universiade estiva italiana si disputò invece nel 1997 in Sicilia). 20.35 Si sono già disputate negli ultimi due giorni le prime gare della manifestazione, ma la ...

Istat - in 157mila via Dall’Italia nel 2018. Crescono expat che tornano Dall’estero : L’Istat aveva già parlato della fuga degli italiani all’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 le persone che hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332mila del 2018 mentre le cancellazioni dall’anagrafe ...

Gli italiani mangiano poco pane - chiesto lo stato di crisi : in aumento il consumo di quello congelato Dall’Est Europa : Negli ultimi anni il consumo di pane in Italia ha visto un calo del 40%, con un utilizzo pari a 31 chili pro capite l’anno, un livello largamente inferiore rispetto a quello di altri Paesi dell’Ue. E’ la denuncia di Assipan-Confcommercio e Assopanificatori – Fiesa Confesercenti sulla crisi del settore. Dal 2008 ad oggi – si legge nella nota – si contano meno di 3000 imprese della produzione, meno di 1000 punti ...

Conti pubblici - niente procedura di infrazione all’Italia Dall’Europa : Il collegio dei commissari europei ha deciso di non raccomandare al Consiglio Ue di aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell’Italia, a quanto si apprende a Bruxelles. A breve il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici illustrerà i contenuti della riunione del collegio in conferenza stampa....

Altro schiaffo a Salvini : per la procura - Carola Rackete non può essere espulsa Dall’Italia : Dopo la decisione del GIP di Agrigento, che non ha convalidato il fermo di Carola Rackete, la procura di Agrigento ha negato il nulla osta per l'allontanamento della capitana della Sea Watch dall'Italia, disposto dal prefetto. Dovrà restare qui in attesa dell'interrogatorio cui sarà sottoposta dalla procura per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Continua a leggere

Carola non potrà uscire Dall’Italia - Procura nega nulla-osta all’allontanamento : La Procura di Agrigento ha negato il nulla-osta all'allontanamento dall'Italia di Carola Rackete fino al 9 luglio, giorno in cui la comandante della Sea Watch sara' interrogata dai pm che la indagano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento di allontanamento emesso ieri dal prefetto di Agrigento dovra' essere comunque convalidato dalla sezione specializzata del tribunale civile di Palermo, ma non sara' eseguibile fino ...

Istat - -4% nascite - minimo storico Dall'unità d'Italia : -18 mila bambini rispetto 2017 : La diminuzione delle nascite nel 2018 è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari al -4% certifica l'Istat. Sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, un nuovo...

Crollo delle nascite in Italia - ai minimi Dall’Unità d’Italia : Secondo l’ultimo Rapporto Istat, dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino demografico. Al 31 dicembre 2018 la popolazione ammonta a 60.359.546 residenti, oltre 124 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,2%) e oltre 400 mila in meno rispetto a quattro anni prima. Il calo è interamente attribuibile alla popolazione Italiana, che scende al 31 dicembre ...

Amazon assume in Italia : mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato - ecco i profili cercati Dall'azienda : Amazon assume in Italia. Il colosso dell'e-commerce creerà mille nuovi posti di lavoro nel nostro paese entro la fine dell'anno. Lo annuncia il gruppo all'indomani...

"Via la ricca fuorilegge Rackete". La capitana espulsa Dall'Italia : Chiara Sarra Un'ora dopo la rimessa il libertà, il prefetto firma l'espulsione per Carola Rackete. Salvini: "L'Italia non è una colonia" A nemmeno un'ora dalla decisione del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch è stata espulsa dall'Italia. A confermarlo all'Adnkronos è il prefetto del capoluogo siciliano dopo l'annuncio fatto da Matteo Salvini: "Le confermo che ho firmato il ...