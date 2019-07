agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nel giorno del suo arrivo inil Presidente della Federazione Russa Vladimirsi fa precedere da una lunga intervista che appare oggi sul Corriere della Sera (“Io, Trump e Salvini”) in cui si dice pronto “a riannodare il filo strategico con l'America” e anche da un intervento di suo pugno, pubblicato su La Stampa, con il titolo “I sovranisti guideranno l'Economia”. A domande scritte, risposte scritte. Nel colloquio con il quotidiano di via Solferino il leader russo mostra tutto il proprio desiderio di rientrare in Europa attraverso un'interlocuzione privilegiata con Roma. Obiettivo primario: ridurre le. “Il primo passo lo deve fare chi le ha promosse, ossia l'Unione europea. Allora la Russia potrà cancellare le misure di risposta adottate. Contiamo che alla fine il buon senso prevarrà, che l'Europa si lascerà guidare anzitutto dai propri interessi e non da ...

fisco24_info : Dal sovranismo alle sanzioni, un paio di cose che Putin ha detto sull'Italia e l'Ue: Nel giorno del suo arrivo in I… - laura12ottobre : Dal sovranismo alle sanzioni, un paio di cose che Putin ha detto sull'Italia e l'Ue - Agenzia_Italia : Dal #sovranismo alle #sanzioni, un paio di cose che #Putin ha detto sull'Italia e l'Ue -