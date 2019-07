Da oggi è disponibile CoopVoce ChiamaTutti Extra | con tutto illimitato e 30 GB di Internet

Destiny 2 : ecco il trailer di lancio di Lumina - la nuova arma disponibile da oggi : Negli ultimi nove mesi, Bungie ha implementato nove cannoni portatili all'interno di Destiny 2 e con il trailer di queste ore, lo studio ha presentato il quinto.Come riporta Polygon si tratta di Lumina, la nuova arma esotica dedicata al supporto esotica. Lumina è la prima arma di Destiny 2 a concentrarsi sugli alleati grazie alla sua abilità di guarigione mentre infligge danni ai nemici. Il trailer pubblicato ci consente di dare uno sguardo al ...

Heavy Fire : Red Shadow disponibile da oggi : Il publisher e sviluppatore di videogiochi Mastiff, è felice di annunciare che Heavy Fire: Red Shadow, l’ultimo episodio della serie Heavy-Fire, è ora disponibile per PlayStation 4 e PlayStation VR. Ambientato in un futuro non troppo lontano, le tensioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti hanno oltrepassato il limite. Nei panni del Sgt. Will, immergiti nella battaglia! Un brutale e incessante attacco di forze ...

F1 2019 disponibile da oggi : Mentre la battaglia si intensifica nel FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019, i giocatori possono ora affrontare i propri rivali con il lancio di F1 2019. Pubblicato due mesi prima rispetto ai precedenti capitoli, e in vista del FORMULA 1 MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2019 di questo fine settimana, la F1 2019 Anniversary Edition è oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC Windows (DVD e ...

Super Neptunia RPG disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch : Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato ...

The Sinking City disponibile da oggi : Bigben e Frogwares Studio sono liete di annunciare che The Sinking City è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Ambientato negli anni ’20 dello scorso secolo, The Sinking City è un gioco d’avventura e investigazione, con una struttura open world, ispirato alle opere del famoso scrittore americano H.P. Lovecraft. Il giocatore vestirà il ruolo di un investigatore privato appena ...

League of Legends : Teamfight Tactics disponibile da oggi in open beta : Riot ha annunciato Teamfight Tactics all'inizio di questo mese e la modalità di gioco è entrata nei test chiusi tramite il Public beta Environment (PBE) di League of Legends circa una settimana dopo, dove la sua popolarità ha causato lunghe code e il rischio di crash dell'intero sistema. La beta aperta verrà pubblicata oggi, con un lancio che si estenderà per tutta la settimana in varie regioni, segnala PCGamesN.Teamfight Tactics sarà ...

Xiaomi Mi Band 4 è disponibile in Italia a partire da oggi : ecco dove acquistarla : Xiaomi Mi Band 4 è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia a partire da oggi, la trovate su Amazon, mi.com e nei Mi Store a 34,99 euro. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è disponibile in Italia a partire da oggi: ecco dove acquistarla proviene da TuttoAndroid.

Samurai Shodown è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : Rivivi il classico gameplay in tutta la sua squarciante gloria con Haohmaru, Genjuro e tanti altri che, ancora una volta, si sfidano a colpi di lame! La giornata odierna segna il tanto atteso ritorno su console di Samurai Shodown, il franchise precursore dei picchiaduro con combattimento all’arma bianca! Segnando la prima uscita della serie dal 2008, e ben 25 anni dal rilascio del gioco originale,Samurai Shodown torna con ...

Judgment disponibile da oggi in esclusiva PS4 : La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Tuttavia, la tua avventura inizia ora, perché Judgment, l’attesissimo thriller poliziesco di Ryu Ga Gotoku Studio, è ora disponibile per PlayStation 4! Dai creatori dell’acclamata serie di Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studios presenta Judgment, la drammatica storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile da oggi su Nintendo Switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa Activision annuncia che Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Verranno aggiunti nuovi contenuti stagionali gratuiti per tutti gli acquirenti il 3 luglio, quando verrà lanciato Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled disponibile da oggi : Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare entusiasmanti: Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa la Xbox One X. Poi, si farà sul serio il 3 luglio quando il Grand Prix avrà inizio con contenuti stagionali scaricabili gratuitamente per chiunque abbia ...

UNDERWORLD ASCENDANT disponibile da oggi su PS4 : UNDERWORLD ASCENDANT, il videogioco firmato dallo studio indie OtherSide Entertainment è finalmente disponibile in formato digitale per PlayStation 4 sul PlayStation Store. Questo action-RPG, edito da 505 Games, sarà inoltre presto disponibile anche per Xbox One sul Xbox Games Store. Entrambe le versioni saranno acquistabili a un prezzo di €29.99. UNDERWORLD ASCENDANT è un RPG ...

Million Arthur : Arcana Blood disponibile da oggi su Steam : A partire da oggi è disponibile un nuovo picchiaduro 2D su Steam, ci stiamo riferendo a Million Arthur: Arcana Blood. Ambientato in una versione alternativa di Britain, patria di un milione di King Arthur e di un milione di Excalibur, Million Arthur: Arcana Blood è un gioco di combattimento veloce e fluido con 13 personaggi giocabili, tra cui dei combattenti ospiti speciali: “Otherworldly Riesz” di TRIALS OF ...

Children of Morta : disponibile a partire da oggi l'anteprima gratuita : Attraverso un comunicato stampa, 11 bit studios è lieta di annunciare un'anteprima gratuita di Children of Morta, disponibile a partire da oggi su Steam.Per un periodo di tempo limitato di sole 72 ore (la prova terminerà il 22 giugno) i giocatori potranno sperimentare questo gioco di ruolo molto atteso, basato sulla trama creata dagli sviluppatori Dead Mage e dall'editore 11 bit studios.In concomitanza con l'inizio dell'anteprima gratuita, sono ...