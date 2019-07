Crosetti | Messi come Jorge Luis Borges | che il Mondiale il premio Nobel non lo ebbe

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Maurizioscrive oggi su Repubblica del “paradosso maledetto di”. Una sconfitta pesante quella della sua argentina in finale di Copa America con il Brasile. se per alcuni è lui il più grande calciatore di tutti i tempi, di sicuro la sua Argentina di quei tempi, proprio tutti, è la peggiore. Sono 26 anni che l’argentina non vince nessun titolo e, nonostante le vittorie con il Barcellona, non ha mai vinto nulla con la Selección. Il più grande artista del calcio postmoderno, 34 trionfi col Barcellona comprese 4 Champions e 5 Palloni d’oro, in nazionale arriva sempre dopo e tardi, che giochi bene (in questa Coppa America) oppure male. La fine è nota. Questo l’amaro commento dianche dopo le dichiarazioni del campione che ha accusato l’arbitro di non avergli concesso due rigori.è il segno dila bellezza resiste ...

