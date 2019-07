Corte dei Conti | ex sindaco di Scicli Susino condannato a risarcire 21 mila euro

Prof e consulente - Cascetta indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale : sigilli a barca e conti correnti : È il Professor Ennio Cascetta ad aver ricevuto un invito a dedurre dalla Corte dei conti la scorsa settimana, nell?ambito dell?inchiesta contabile culminata nel sequestro...

Milano Pride - il Corteo dei 300mila visto dall’alto. Solidarietà ai migranti : “Mai visto un clima d’odio del genere” : Trecentomila persone hanno marciato per le vie di Milano nella giornata del Pride milanese. Un corteo colorato con oltre quaranta carri che è partito dalla Stazione Centrale per arrivare in piazza Oberdan. Tanti gli striscioni dedicati alla capitana della Sea Watch arrestata due giorni fa a Lampedusa: “Abbiamo aggiunto una striscia dorata alla bandiera Rainbow in Solidarietà ai migranti – raccontano gli attivisti – non ho mai visto ...

Milano Pride - al Corteo anche le coperte termiche dei migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Milano Pride - il Corteo sfila con i colori arcobaleno dei diritti Lgbt e con l’oro delle coperte termiche dei migranti : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio Lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione Lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Corte dei CONTI : 'NO FLAT TAX IN DEFICIT'/ 'Aumento debito annulla effetti riforma' : La CORTE dei CONTI mette in guardia il governo dal varare una riforma fiscale in deficit: pur senza mai citarla è la FLAT tax a finire nel mirino.

La Corte dei conti boccia la flat tax : "Gravi gli effetti sul debito" : Una spesa pubblica in aumento nel 2018 che rischia di andare fuori controllo quest’anno, e un indebitamento statale “ai limiti massimi della sostenibilità” che colpirà le generazioni future, per molti decenni. E’ il responso della Corte dei conti nel “Rendiconto generale dello stato per l’esercizio

La Corte dei Conti avverte : "No allo shock fiscale in deficit" : Si è svolta oggi la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presso la Corte dei Conti e il suo Procuratore Generale Alberto Avoli ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di quello che Matteo Salvini chiama shock fiscale:"Mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un'operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ...

Tasse mai così alte dal 2015 - e cresce il debito : Istat e Corte dei Conti picconano il Governo : Dalle piccole e medie imprese l'invito al Governo: tagliare deduzioni e detrazioni ai più abbienti per finanziare la...

Emmanuel Macron - il richiamo della Corte dei Conti : "Francia - il debito preoccupa" : Non è solo il governo italiano a dover far tornare i Conti sul debito, anche la Francia sembra avere qualche difficoltà. A lanciare l'allarme è la Corte dei Conti francese, questa volta sulle finanze di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron era stato già avvisato qualche settimana fa da Christine La

La Corte dei Conti avverte sulla flat tax : “A rischio la salute dei conti pubblici” : La flat tax si può fare, ma ci deve essere un processo graduale, altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la salute dei conti pubblici. Questo l'avvertimento lanciato dalla Corte dei conti sulla flat tax che, segnalano, non può essere realizzata in deficit. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per far calare il debito pubblico, che altrimenti colpirà fino a 4 generazioni future.

La Corte dei Conti avverte : <br> "No allo shock fiscale in deficit" : Si è svolta oggi la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presso la Corte dei Conti e il suo Procuratore Generale Alberto Avoli ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di quello che Matteo Salvini chiama shock fiscale:"Mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un'operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ...

Corte dei Conti avverte sulla flat tax : "Rischi gravi da un taglio shock delle tasse" : La Corte dei Conti lancia un avvertimento sulla flat tax. Si può fare, ma deve essere graduale, perché un taglio imponente porterebbe “gravi rischi” sulla tenuta dei Conti pubblici. Ma la magistratura contabile solleva perplessità anche sulle tendenze della spesa pubblica. E rimarca la necessità di far calare il debito pubblico, insostenibile per la finanza italiana.Il procuratore generale, Alberto ...

Allarme della Corte dei Conti : «Rischi gravi da taglio choc delle tasse» : «Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione di indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, Continua a crescere»....

Corte dei Conti : “Debito ai limiti - rischi gravi da un taglio choc delle tasse” : “Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità” e “ha un costo finanziario gigantesco”. Il procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, analizza così il tema al centro della possibile procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia. La relazione di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2018 elaborata dai magistrati contabili è il passaggio ...