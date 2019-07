Corruzione | non solo il gip di Ischia nell’inchiesta di Roma | “Rete ramificata”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una “rete di corruzioni” che appare “più ramificata di quanto già emerso”. Con “più di un magistrato del distretto” in grado di “influenzare in vario modo importanti processi penali pendenti“. Trema il Tribunale di Napoli, dopo l’inchiesta della procura di, condotta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dalla Squadra Mobile capitolina, che ha portato all’arresto, fra gli altri, del giudice per le indagini preliminari di, Alberto Capuano. Dall’ordinanza firmata dal gip di, Costantino De Robbio, si apprende come attraverso regalie di ogni tipo – da pastiere e bottiglie di vino, passando per ingressi in discoteca e mazzette in piena regola – si arrivava a “sospendere procedure esecutive penali e ritardare verifiche dei crediti fallimentari”, provocare “la scarcerazione di ...

