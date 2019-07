Coppa America | caos Brasile-Argentina | reclamo AFA alla Conmebol

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) La semifinale ditracontinua a lasciare polemiche, in particolar modo furia di Messi subito dopo il fischio finale per l’arbitraggio dell’ecuadoriano Rody Zambrano ma anche per il comportamento degli assistenti al Var. Adesso è stato presentato un documento ufficiale della Federcalcio(AFA) che ha inviato una protesta(la Confederazione del calcio sudno) scrivendo che l’Albiceleste “e’ stata chiaramente penalizzata nella semifinale contro il”. Una denuncia che, sempre secondo l’AFA “trova sostegno in tutte le irregolarita’ commesse prima e durante la partita da tutta la squadra arbitrale guidata dall’arbitro Roddy Zambrano, in particolare per il mancato utilizzo della Var in due azioni concrete che, indubbiamente, avrebbero cambiato il risultato ...

