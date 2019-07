Control | Remedy afferma che il titolo durerà dalle 15 alle 20 ore

Sony ha intenzione di acquisire lo studio dietro Control - Remedy? : Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Shuhei Yoshida si era recato nel mese di maggio ad Helsinki per fare visita a Remedy, lasciando trasparire una possibile collaborazione tra lo studio e Sony.Ora, secondo quanto riportato da Gamesradar, sembra che Sony stia pensando di acquisire Remedy, aggiungendolo così alla lista di studi che già la società nipponica detiene.Se questo risulta essere vero, ciò significa che qualsiasi sequel di Alan ...

Control : previsto per oggi un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy : Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di Control. Questo pomeriggio andrà in onda un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy.Gli sviluppatori hanno annunciato su Twitter che, a partire dalle ore 18 italiane, andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in compagnia del team.In questa occasione, saranno mostrate alcune missioni principali e secondarie, e gli sviluppatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei fan.Leggi ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...

Control : Remedy ha aperto i preorder e pubblicato un nuovo trailer : Remedy Entertainment ha recentemente dato il via ai preorder del suo nuovo action Control, pubblicando nello stesso momento un nuovo ed esplosivo teaser trailer dedicato.Come riporta VG247, il video da la possibilità di immergerci nel mondo soprannaturale del titolo Remedy, in cui la letale Jesse Faden (da poco nominata direttore del Federal Bureau of Control), dovrà respingere una minaccia chiamata "Hiss" e nello stesso tempo scoprire i segreti ...

Control : Remedy ha aperto i preorder e pubblicato un nuovo trailer : Remedy Entertainment ha recentemente dato il via ai preorder del suo nuovo action Control, pubblicando nello stesso momento un nuovo ed esplosivo teaser trailer dedicato.Come riporta VG247, il video da la possibilità di immergerci nel mondo soprannaturale del titolo Remedy, in cui la letale Jesse Faden (da poco nominata direttore del Federal Bureau of Control), dovrà respingere una minaccia chiamata "Hiss" e nello stesso tempo scoprire i segreti ...

Control : Remedy assicura che le espansioni non saranno a lungo esclusive PS4 : Remedy si sta preparando per la pubblicazione di Control, action in terza persona che promette di essere molto più complesso rispetto agli altri titoli dello studio di Sam Lake. Come riporta Gamingbolt, il gioco sarà disponibile su tutte le principali piattaforme ma presenterà diversi contenuti esclusivi, se volete saperne di più potete dare uno sguardo alle tabelle che trovate qui sotto. Per esempio la versione PC sarà disponibile in esclusiva ...