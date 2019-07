Contro il ban Huawei la carta della garanzia estesa di 1 anno in Asia | in Italia?

Sbanda durante temporale e si schianta Contro un pullman - Giulia muore a 25 anni : La vittima dell'incidente stradale è Giulia Larese Casanova. La ragazza era al volante della sua vettura quando, probabilmente per l'asfalto bagnato e il temporale, ha improvvisamente Sbandato in curva. L'utilitaria ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro un pullman che giungeva dalla direzione opposta.Continua a leggere

Dopo una campagna Contro i salvataggi delle banche - Lega e 5 Stelle salvano le banche : A rischio c’è l’intero sistema del credito, in difficoltà per lo spread elevato e il Pil fermo. Ecco perché il governo aiuta popolare Bari e Carige nonostante avesse attaccato il governo precedente per aver fatto altrettanto Quando la California provò i minibot. E fu un disastro epocale" E ora che le banche salvino la Terra " Così i poteri forti salgono sulla ruspa del vincitore Matteo Salvini "

Le accuse di Salvini Contro Luigi Di Maio e abbandona la riunione : Nervi tesi ancora una volta all’interno del Governo, Matteo Salvini attacca e accusa l’alleato Luigi Di Maio Doveva essere un tranquillo consiglio dei ministri per mettere a punto la correzione di bilancio, per scongiurare la procedura di infrazione. Alla fine il via libera sull’assestamento di bilancio è arrivato. Ma intanto è scoppiato il caso Autostrade. Con Matteo … Continue reading Le accuse di Salvini contro Luigi ...

“La faccio schiattare”. Temptation - salta il banco : guerra tutti Contro tutti : Temptation Island, sull’isola è tempo di litigi. Per una delle coppie di Temptation Island 2019 è forse già tempo di confronto finale. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo ha chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere dei 21 giorni canonici. In una clip pubblicata sul profilo Instagram del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, Massimo è furioso con la fidanzata dopo aver visto un video nel pinnettu: «Non se merita ...

Sbanda col furgone e finisce Contro un albero : morto un ragazzo di 23 anni : La vittima è Nicolas Lazzarin, di Cavarzere, in provincia di Venezia. Il suo profilo Facebook è stato inondato da messaggi...

La Gdf Contro Carola Rackete - "ci ha schiacciati sulla banchina - abbiamo rischiato di morire" : L’ultima disobbedienza di Carola Rackete poteva avere conseguenze gravi per l’incolumità della Guardia di Finanza. Dinanzi alla decisione della comandante della Sea Watch di riaccendere i motori e dirigersi verso il porto, i finanzieri hanno intimato per tre volte l’alt. Ma lei lo ha ignorato. La motovedetta della Gdf ha tentato di frapporsi fra la banchina e la nave per impedire l’attracco, ma anche in questo caso ...

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : bando entro luglio. In arrivo nuove assunzioni - i dettagli dell’inContro tra Ministero della Giustizia e sindacati : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

‘Se abbandoni sei complice’ : inizia campagna Contro abbandono cani - Fresi testimonial : Roma – ‘Se abbandoni sei complice!’. Questo lo slogan della campagna 2019 del Comune di Roma contro l’abbandono estivo dei cani e degli altri animali domestici. Dopo Christian De Sica e Michele Zarrillo il testimonial di quest’anno e’ l’attore Stefano Fresi, insieme al cane Benji. La campagna, presentata questa mattina dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dal presidente della commissione Ambiente, ...

Il video choc di Elisabetta Canalis Contro l'abbandono degli animali : L'ex velina ha pubblicato un video dall'alto impatto emotivo per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali in macchina d'estate. Non bastano gli appelli per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali in macchina d'estate. Un video che mostra quello che possono provare i nostri amici a quattro zampe vale più di mille parole. Così Elisabetta Canalis ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram ...

Emilia Clarke Contro le app fotoritocco : “Dovrebbero essere bandite” : Emilia Clarke si scaglia contro le applicazioni fotoritocco: l’attrice lancia un messaggio Emilia Clarke lancia un messaggio molto importante nel corso di un’intervista per Natural Style. La giovane attrice, stimata in tutto il mondo per il suo ruolo di Daenerys in Game of Thrones, non ama vedere sui social foto ritoccate. Sono ormai tantissime le […] L'articolo Emilia Clarke contro le app fotoritocco: “Dovrebbero essere ...

Rigenerazione urbana - approvato il piano per Bagnoli. La Regione dice no - Lezzi : remano Contro : approvato oggi a Napoli il Praru di Bagnoli, il Programma di bonifica e Rigenerazione urbana relativa allo stralcio urbanistico degli interventi. Questo passaggio, ritenuto fondamentale per le opere...

Sbanda e si schianta Contro un camion : morta giovane barista : La tragedia è avvenuta sulla Strada Provinciale 2, tra Roccafranca e Orzinuovi, nel bresciano. La vittima aveva soltanto 20...

YouWeb Banco BPM : accedi internet banking per imprese e privati - Controllo ed estratto conto da app e PC : Nei prossimi paragrafi parleremo nello specifico di YouWeb, vedremo quali sono tutte le operazioni che è possibile effettuare tramite questo servizio. Vedremo inoltre come accedere all’internet banking per imprese e privati e come controllare il proprio estratto conto utilizzando l’app e il PC con YouWeb Banco BPM. Banco BPM S.p.A. è un gruppo bancario con sedi presenti in tutte le regioni italiane, meno che in Alto Adige. Una caratteristica di ...

Pugno duro Contro i rom "abusivi" : Sala pensa a un Daspo urbano : Il sindaco di Milano ne sta discutendo con il prefetto perché "dove ci sono gli accampamenti i cittadini si lamentano"