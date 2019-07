Conte racconta come sono andati per l' Italia i giorni caldi di Bruxelles

agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Di ritorno dalla missione europea e dalla battaglia delle nomine ai vertici della Ue, in un'intervista al Corriere della Sera, il premier Giuseppesi presenta soddisfatto. E non tanto perè andata e per quello che è riuscito a ottenere, ma soprattutto per ciò che “ritiene di essere riuscito a evitare”. Tanto che l'incipit del colloquio è: “Poteva andare peggio”. E se da un lato il premier non vuole sentir assolutamente parlare di unauscita ridimensionata dalla trattativa sulle nomine (“Non siamo partiti avvantaggiati, perché non avevamo la sponda delle tradizionali famiglie politiche...”), dall'altro sottolinea il risultato raggiunto dal nostro Paese: non si apre la procedura di infrazione per debito eccessivo. Su quest'ultimo aspetto, il premier dice: “Non si trattava di convincere la Commissione sull'efficacia e sulla sostenibilità della nostra manovra. Bisognava ...

