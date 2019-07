agi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il Miur ha proposto appello aldicontro le sentenze del Tar con le quali èannullato il concorso per dirigenti scolastici. Con gli appelli è stata anche chiesta la sospensione con urgenza dell'efficacia esecutiva delle sentenze. "L'annullamento della prova scritta del concorso per i presidi da parte del Tar del Lazio rischia di provocare un autentico disastro, perché duemila scuole rischierebbero di restare senza dirigenti scolastici". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, che aggiunge: "Un vizio di forma, su cui il ministero non avrebbe vigilato adeguatamente, che finisce per penalizzare chi ha superato le prove e che ora si trova a dover affrontare senza alcuna colpa un lungo iter giudiziario o la ripetizione del concorso. Ma oggi si scopre che la decisione del Tar potrebbe essere infondata, perché nel ...

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: Consorso presidi: depositato il ricorso del Miur al Consiglio di Stato - Notiziedi_it : Consorso presidi: depositato il ricorso del Miur al Consiglio di Stato - Agenzia_Italia : Consorso presidi: depositato il ricorso del Miur al Consiglio di Stato -