Con una carezza abbatterai il muro che ho costruito intorno all’anima

(Di giovedì 4 luglio 2019) A volte basta così poco, un piccolo gesto di umanità e comprensione, per abbattere quelche abbiamoattorno. Le delusioni e i fallimenti che affrontiamo durante il percorso della nostra vita, a volte inaspriscono il cuore e l’anima. Così, deluse e amareggiate, costruiamo una corazza per difenderci da sofferenza, solitudine e tristezza. I dolori, quelli interiori, fanno male più di ogni altra cosa: ci sembrano infiniti e privi di una cura che possa farli smettere di esistere per sempre. Eppure a volte, basterebbe fidarsi, nuovamente delle persone o di un loro gesto. Basterebbe una, sincera e amorevole, per abbattere quel, per spogliarsi di quella corazza e permetteredi splendere, nuovamente in tutta la sua bellezza. Ma questo a volte fa paura. Permetteredi brillare, vuol dire liberarla dalla protezione che avevamoper ...

