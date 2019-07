Come sarà il mondo nel 2040 | clima | salute | vita domestica | mobilità | viaggi e

Serie A - una rivoluzione : ci sarà il doppio sorteggio. Come scrivono il calendario : Nemmeno il tempo di capire Come saranno le squadre, chi sono i nuovi acquisti, chi è il re del calciomercato e chi si è indebolito, che si comincia già a pensare al prossimo campionato di Serie A che iniziera il 24 agosto. E che potrebbe portare con sé alcune novità clamorose. Il torneo, infatti, po

Samsung Galaxy Note : quando esce e Come sarà : Samsung presenterà il nuovo Samsung Galaxy Note 10 a New York in un evento di lancio in programma il 7 agosto. Ma proprio come successo per la gamma Galaxy S, anche questa volta l'azienda coreana svelerà 3 differenti versioni del phablet contraddistinto dal pennino: il Note 10, il Note 10 Plus e il Note 10 5G, la versione ancora più costosa ma già compatibile con la rete di prossima generazione che si sta accendendo in ...

Come sarà il futuro dell’arte? : Portrait of Edmond de Belamy esposto da Christie’s a New York (foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images) Il 25 ottobre 2018 l’opera chiamata Ritratto di Edmond Belamy è stata venduta a un’asta di Christie’s per 432500 dollari. È il ritratto di un gentiluomo ottocentesco, forse un uomo di chiesa. A distinguere questa opera da un ritratto classico è la mancanza di buona parte dei tratti del volto, il che rende il dipinto più contemporaneo e ...

Ponte Morandi demolito : video esplosione/ Come sarà il nuovo 'semplice ma non banale' : Il video dell'esplosione del Ponte Morandi di Genova: oggi demolite le pile 10 e 11. Ecco Come sarà la nuova costruzione secondo Renzo Piano.

Ecco Come sarà il nuovo ponte di Genova : «Semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole e assorbirà energia...

Sampdoria : Come sarà la squadra di Di Francesco? : Inizia a prendere forma la rosa a disposizione di Di Francesco. Dopo l’ufficialità del tecnico, la Samp prova a mettere a disposizione la rosa ideale per il suo classico 4-3-3.In porta solo conferme: Audero sarà il titolare, dietro Rafael pronto a fare il dodicesimo. De Paoli è il nuovo arrivo, probabile il suo utilizzo sulla fascia destra mentre sulla sinistra ci sarà Murru. Al centro con Andersen ci sarà Colley: occhio anche ...

Ponte Morandi - ora la ricostruzione : Come sarà il nuovo ponte di Genova : Il ponte Morandi a Genova non c’è più. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto hanno fatto collassare la struttura. Dopo l’esplosione, la ricostruzione del nuovo ponte nato da un’idea di Renzo Piano può iniziare. Toninelli: “Per fine anno sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare”.Continua a leggere

Il travolgente Comedian Sebastian Maniscalco sarà alla guida degli MTV VMAs 2019 : NEW YORK, – MTV ha annunciato che il comedian, attore e autore di best-seller Sebastian Maniscalco presenterà i prossimi “VMAs” 2019 in diretta dal Prudential Center di Newark, NJ, lunedì 26 agosto. Le più grandi star della musica celebreranno insieme ai loro fan i video più iconici dell’anno con elettrizzanti performance, momenti virali e una nuova, coinvolgente esperienza immersiva. In Italia lo show sarà trasmesso su MTV (canale ...

Come sarà Agosto 2019? : Il caldo di queste giornate ci porta subito con il pensiero al mese che dovrebbe essere quello più caldo dell’anno. Secondo l’ultimo aggiornamento modellistico di uno dei più prestigiosi centri di calcolo, ECMWF, sappiamo fin da ora che si tratterà di un Agosto fuori dalle norme con episodi di maltempo misti a brevi fasi pre-frontali anticicloniche, continuando quindi il caldo che stiamo vivendo già da adesso. Si prospetta un inizio ...

Morgan sarà sfrattato - il suo messaggio : “Devo elaborare questa sofferenza Come un lutto” : Dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 giugno, Morgan dovrà lasciare casa sua a Monza. Lo sfratto avverrà nella giornata del 25 giugno e l'artista ha diffuso tramite il suo ufficio stampa delle conversazioni che mostrano quanto sia sofferente, tra le quali spunta anche un messaggio della mamma che cerca di incoraggiare il figlio, rassicurandolo.Continua a leggere

Ecco Come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati : Qualche produttore di smartphone ha già in programma di spingersi ad un rapporto schermo/corpo superiore al 100% e Ice Universe ci spiega come potrebbe fare L'articolo Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati proviene da TuttoAndroid.

Sara Affi Fella racconta Come ha superato il periodo dopo lo scandalo a Uomini e Donne : L'ex tronista si confessa al settimanale Nuovo e rivela cosa è successo in questi ultimi mesi e come ne è venuta fuori

Cyberpunk 2077 : le storie d'amore saranno Come quelle in The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore, e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili a come funzionano in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trama per un personaggi odi cui ci ...

Trump : la guerra con l’Iran sarà una distruzione Come non è stata mai vista prima : Sull’orlo di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma il presidente americano Donald Trump assicura che non vuole