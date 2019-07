Come è messa l' Italia quanto a emissioni di gas-serra Un rapporto

Guardate Come funziona Chat RCS - la messaggistica di Google rivale di iMessage : Chat RCS è la soluzione studiata da Google per dare nuova vita ai classici messaggi di testo e renderli più moderni, Scopriamo insieme come funziona L'articolo Guardate come funziona Chat RCS, la messaggistica di Google rivale di iMessage proviene da TuttoAndroid.

Come programmare invio messaggi WhatsApp : Avete intenzione di inviare dei messaggi a determinati contatti in orari e giorni specifici, ma temete di dimenticarvene? In questa guida infatti vedremo quali sono le migliori app, disponibili sia su Android che su iOS, leggi di più...

Morgan sarà sfrattato - il suo messaggio : “Devo elaborare questa sofferenza Come un lutto” : Dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 giugno, Morgan dovrà lasciare casa sua a Monza. Lo sfratto avverrà nella giornata del 25 giugno e l'artista ha diffuso tramite il suo ufficio stampa delle conversazioni che mostrano quanto sia sofferente, tra le quali spunta anche un messaggio della mamma che cerca di incoraggiare il figlio, rassicurandolo.Continua a leggere

Romina Power dimessa dall'ospedale dopo l'operazione : ecco Come sta : I fan erano rimasti molto preoccupati dopo aver visto la foto della mano, con tanto di cannula e braccialetto di un ospedale. Dietro il ricovero di Romina Power, però, c'era semplicemente...

Come creare stickers per iMessage : Il nuovo trend delle chat istantanee è sicuramente dato dagli stickers, ovvero degli adesivi completamente personalizzabili (o predefiniti) da condividere su qualsiasi piattaforma di messaggistica, che essa sia Telegram, WhatsApp, Messenger o iMessage. Oggi ci leggi di più...

Arriva l'app salva-vita con i messaggi della Protezione Civile : Come funziona IT-alert : Nessuna nuova app da scaricare, la tecnologia si trova già su tutti i telefonini. Ora con il decreto sblocca cantieri la...

Myrta Merlino Come non l'avete mai vista : in terrazzo con caftano e Libero. Il messaggio a Vittorio Feltri : Myrta Merlino ha postato un video sul suo prof ilo Twitter in cui si mostra sul terrazzo di casa in caftano lungo e occhiali di sole. E con una copia di Libero in mano con la sua intervista in prima pagina e la musica di Mambo italiano: "La riconoscete? È la nostra sigla quotidiana. Per la sera ". E

Valentino Rossi Come Andrea Dovizioso? La sorprendente promessa del Dottore a Gerhard Berger : Il pilota della Yamaha ha promesso a Berger che un giorno parteciperà ad una tappa del campionato DTM come fatto da Dovizioso a Misano Questa volta è toccato ad Andrea Dovizioso, ma in futuro anche Valentino Rossi parteciperà ad una tappa del campionato DTM. A rivelarlo è stato lo stesso pilota pesarese, parlando con il presentatore di Sat.1 e ammettendo di essere intrigato dalla proposta. “Gerhard Berger mi ha invitato a Misano ...

Whatsapp - addio spunte blu : Come leggere i messaggi senza farsi vedere : Le notifiche di lettura ci hanno succhiato via quel briciolo di privacy che era rimasta nelle chat di Whatsapp. Prima dell'arrivo della doppia spunta blu, potevamo leggere il messaggio con calma, prenderci un momento e pensare quale potesse essere la risposta migliore. Oggi, tutto questo meccanismo è centrifugato e ti costringe a rispondere d'impulso per non rischiare di infastidire l'altra persona: se si tratta di un amico puoi anche rispondere ...

Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant - un po’ Come avveniva su Allo : Con la versione 4.4 dell'app di Messaggistica Google Assistant è una presenza discreta all'interno delle conversazioni L'articolo Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant, un po’ come avveniva su Allo proviene da TuttoAndroid.

Cronologia chat Facebook e Messenger : Come trovare - cancellare e scaricare messaggi : Facebook tende a conservare automaticamente le vostre chat, e di conseguenza è possibile trovarle e rileggerle, o addirittura scaricarle, sempre nel caso in cui non siano state eliminate manualmente. In questa guida infatti vedremo come leggi di più...