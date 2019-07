Clima | a Lhasa è estate… per la prima volta nella storia! Caldo senza precedenti

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il capoluogo della Regione autonoma del Tibet,, è entratosuaestate:secco inusuali per l’altopiano tibetano, situato fra 3.000-4.000 metri d’altitudine, sono stati registrati per la, almeno dal 1981, quando sono iniziati i rilevamenti meteoregione autonoma cinese. Il 23 giugno scorso la temperatura media a, che si trova a un’altitudine di 3.650 metri, ha raggiunto i +22°C, mantenendosi sopra questo livello nei giorni tra il 25 e il 29 giugno. Sono diventate popolari le bevande fredde e i ventilatori: delle rarità a. Dall’inizio di giugno il Tibet e’ stato colpito da temperature elevate e scarse precipitazioni. Secondo i dati meteorologici, in questo mese la temperatura mediaregione e’ stata di +13,7°C, 1,3 gradi in più rispetto al record precedente. Il 24 giugno, sei osservatori ...

