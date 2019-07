Claudio Guerrini e Carolina Rey condurranno Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea

aldiladelcinema

(Di giovedì 4 luglio 2019) Cresce l’attesa per l’undicesima edizione de Ledel– Premio Internazionale Basilicata, che si terrà nella Perla del Tirreno dal 22 al 27 luglio. A condurre le serate, quest’anno, ci saranno due amatissimi volti della TV di Stato:Rey e. La Rey, dopo aver ottenuto grandi successi ale nel mondo della musica, tornerà a fine estate su Rai2 alla guida della trasmissione “Un palco per due“., invece, lo abbiamo appena visto nel cast del seguitissimo programma di Rai1 “La prova del cuoco” e continua a essere una delle voci di punta della prestigiosa emittente radiofonica RDS. Sempre nelle vesti di presentatrice, in una delle serate, ci sarà anche Maria Carfora, che regalerà al pubblico anche una sorprendente esibizione ...

