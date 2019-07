“Ci voleva Putin” | nella Roma che accoglie il presidente russo scompare l’immondizia

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) È unada cartolina quella che si prepara adre Vladimir Putin. E non solo perché nelle dieci ore che trascorreràCapitale, ilpotrà vedere il fiore all’occhiello delle bellezzene. Mentre sarà scorrazzato dal Vaticano al Quirinale, da Palazzo Chigi alla Farnesina, dai vetri oscurati della sua blindatissima limousine avrà la fortuna di non vedere quella che nelle ultime settimane è diventata l’onnipresente compagna di ognino: l’immondizia.Per l’occasione niente è stato lasciato al caso: è stato predisposto un complesso sistema di sicurezza, fatto di “zone verdi”, cecchini sui tetti, interruzioni della circolazione, controlli a campione con i metal detector. E nemmeno la raccolta della “monnezza”, sparita come per miracolo dalle strade ...

