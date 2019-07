Chievo Verona | Marcolini è il nuovo allenatore | domani la presentazione

Probabili Formazioni Frosinone – Chievo Verona - Serie A 25/05/2019 : Probabili Formazioni Frosinone – Chievo Verona, Serie A 25/05/2019Per Frosinone e Chievo sarà l’ultima gara in Serie A non solo per questa stagione, ma anche per la prossima vista la matematica retrocessione di entrambe.Frosinone – Spazio per chi ha trovato poco spazio: dentro Bardi in porta, con Capuano, Ariaudo e Simic in difesa. Beghetto e Zampano sulle fasce, mentre al centro ci saranno Valzania con Sammarco e Cassata. ...

Sergio Pellissier sarà il nuovo ds del Chievo Verona : Il Chievo si prepara a tornare in Serie B a 12 anni dall’ultima volta. Era la stagione 2007/2008, e i clivensi conquistarono la prima posizione nel campionato cadetto e la relativa promozione in Serie A. Il club veneto sta già lavorando per il futuro e in quest’ottica va la decisione di sollevare Giancarlo Romairone dal […] L'articolo Sergio Pellissier sarà il nuovo ds del Chievo Verona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Chievo Verona - futuro da presidente per Pellissier : Chievo Verona, Sergio Pellissier sarà presidente del club come annunciato dal patron Campedelli in queste ore “Credo che Pellissier farà il presidente, ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto”. Le parole del patron del Chievo Verona Campedelli, riportate da Fantagazzetta, svelano quello che potrebbe essere il futuro di ...

Chievo e Sampdoria si annullano : 0-0 a Verona - Quagliarella a secco : Chievo e Sampdoria pareggiano per zero a zero dopo una partita tipica di fine stagione, con le due compagini già in vacanza e senza troppa voglia. Gara dai due volti, con Pellissier e compagni che giocano meglio nel primo tempo ma poi dopo un rosso sono costretti a lasciare campo agli avversari (che

L’INTER MANTIENE LE DISTANZE : COL Chievo Verona È 2-0! : Missione compiuta. Nel posticipo della 36^ giornata della Serie A TIM, l’Inter di Luciano Spalletti si impone per 2 a 0 sul CHIEVO VERONA davanti ai 57.855 spettatori di San Siro, compiendo un ulteriore, importantissimo passo verso la Champions League 2019/20.Grazie a questo successo, firmato dalle reti di Politano e Perisic, i nerazzurri confermano il terzo posto in classifica a quota 66 punti (a +1 sull’Atalanta e a +4 su Milan ...

Inter-Chievo Verona 2-0 - le pagelle : Politano e Asamoah trascinatori : Si è appena concluso il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Chievo Verona sul risultato di 2-0. Decidono la sfida i gol di Matteo Politano al 39' e di Ivan Perisic all'86' Un successo che permette ai nerazzurri di tornare al terzo posto in classifica con 66 punti, a più uno sull'Atalanta, e, soprattutto, a più quattro su Milan e Roma. I gialloblu, invece, restano in fondo alla classifica con 15 ...