Chicago PD | inizia la quinta stagione | anticipazioni trama della prima puntata

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tornano su Italia Uno le vicende diPD, serie crime americana e spinoff diFire giunta alla. Si parte con i primi tre episodi come di consueto raccolti in una solagiovedì 4 luglio, a partire dalle 21.25, ovviamente su Italia Uno, la ‘casa’ abituale del serial. Tornano ai loro posti nel cast principale Jason Beghe, Jon Seda, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger e LaRoyce Hawkins, tutti presenti fin dallad’esordio.PD 5,giovedì 4 luglio Il revisore Durante un’operazione rischiosa per sventare un traffico di armi, Halstead resta coinvolto in una sparatoria in cui una donna perde la vita e una bambina di colore resta gravemente ferita. Will tenta di curarla, ma poco dopo il suo arrivo in ospedale la piccola muore. Scoppia un caso a sfondo sociale: Halstead viene ...

