Chicago PD 5 | gli episodi in onda giovedì 4 luglio su Italia 1

dituttounpop

(Di giovedì 4 luglio 2019)PD 5, anticipazioni1, 2 e 3 disu1.Dopo un lungo periodo di pausa, e vari spostamenti, debutta stasera su1 la quinta stagione diPD. L’appuntamento è per le 21:20 con i primi tredella quinta stagione, ancora inedita in chiaro e già trasmessa sui canali pay di Premium.Ecco le trame degliino 5×01: “Il Revisore” – Durante un’operazione rischiosa per sventare un traffico di armi, Halstead resta coinvolto in una sparatoria in cui una donna perde la vita e una bambina di colore resta gravemente ferita. Will tenta di curarla, ma poco dopo il suo arrivo in ospedale la piccola muore. Per risolvere il caso, il team chiederà l’aiuto di Antonio, a cui verrà chiesto di tornare nellaP.D. Nel primoo ci sarà un ritorno, quello di Burgess che ...

DarioMinervini : RT @DD_Forum: In una società diseguale la nostra salute è più legata al numero civico che al nostro codice genetico. Nell'articolo del @gua… - salvatore_tonti : RT @DD_Forum: In una società diseguale la nostra salute è più legata al numero civico che al nostro codice genetico. Nell'articolo del @gua… - ccriged : Per fortuna da giovedì tornano gli eroi di Chicago ???? -