Chicago PD 5 Anticipazioni 4 luglio 2019 | missione complicata per Burgess

Chicago PD - inizia la quinta stagione : anticipazioni trama della prima puntata : Tornano su Italia Uno le vicende di Chicago PD, serie crime americana e spinoff di Chicago Fire giunta alla quinta stagione . Si parte con i primi tre episodi come di consueto raccolti in una sola prima puntata giovedì 4 luglio, a partire dalle 21.25, ovviamente su Italia Uno, la ‘casa’ abituale del serial. Tornano ai loro posti nel cast principale Jason Beghe, Jon Seda, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger e LaRoyce Hawkins, tutti ...

Chicago P.D. 5 debutta su Italia1 con tre episodi che mettono Halstead con le spalle al muro : anticipazioni 4 luglio : Chicago P.D. 5 debutta su Italia1 con ben tre episodi a partire da oggi, 4 luglio, per la felicità dei fan della One Chicago. Le serie tv di Dick Wolf sbarcano sulla rete giovane Mediaset dopo il primo slittamento e il primo appuntamento è fissato proprio per questa sera quando, a partire dalle 21.20, prenderà il via il primo episodio dal titolo "Il revisore" in cui durante un'operazione rischiosa per sventare un traffico di armi, Halstead ...