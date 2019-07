Chiara Ferragni e Fedez | foto romantica al Colosseo Ma i fan notano qualcosa di strano

Chiara Ferragni - 40enne le dice che è brutta senza make-up - lei replica : 'Sono scioccata' : Chiara Ferragni vittima di "body shaming"? Stando a quello che ha raccontato l'influencer questa mattina su Instagram, sembra proprio che anche lei sia stata presa di mira da qualcuno per il suo aspetto fisico apparentemente non perfetto. La moglie di Fedez ha fatto sapere di essere stata insultata da una donna di 40 anni mentre scendeva da un taxi: questa persona avrebbe consigliato alla figlia di non avvicinarsi a lei perché senza trucco è ...

Chiara Ferragni e il video di Leone su Instagram : Chiara Ferragni ha pubblicato un video tenero di Leone sul divano. I fan notano due particolari che non passano inosservati. Una delle influencer più famose del mondo, Chiara Ferragni, ha recentemente pubblicato un video del figlio su Instagram. Leone, nato dall'amore con Fedez, si trova sul divano di casa seduto accanto alla mamma. Il bambino chiama il padre e fa un ruttino ma, l'attenzione dei follower, si concentra su ...

Chiara Ferragni - la sorella Valentina viene offesa su Instagram : 'Sei corta e chiatta' : I personaggi social, o per meglio dire, le 'web star' continuano ad essere vittime di offese talvolta gratuite sul fronte social. Una delle ultime vittime di questi attacchi è stata Valentina Ferragni, ben nota al pubblico di Instagram per essere la sorella della bella Chiara. Recentemente un utente si è accanito contro la bella Valentina, scrivendo un commento decisamente offensivo, dove diceva che una persona come lei non poteva essere ...

Chiara Ferragni e il tenero video di Leone sul divano - i fan notano due particolari : Chiara Ferragni e il tenero video di Leone sul divano. I fan notano due particolari. L'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato in cui il figlioletto nato...

Chiara Ferragni troppo grassa per fare l’influencer? : “troppo grassa per fare l’influencer”: Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche su Instagram dopo alcuni insulti da parte degli haters. La fashion blogger ha partecipato insieme alla sorella Valentina, anche lei influencer, alla sfilata di Giambattista Valli. Le due Ferragni, bellissime e sorridenti, hanno preso parte alla Paris Fashion Week, postando su Instagram diverse foto che raccontavano l’evento.\\ Alcuni follower però ...

Chiara Ferragni per Intimissimi : sarà un autunno inverno super sexy : Chiara Ferragni, trend setter e fashion icon, già ambassador del brand Intimissimi, lancia per il marchio veronese di biancheria intima anche la collezione autunno inverno. Tra pizzi e trasparenze, vediamo qualche piccola anticipazione in chiave lingerie per il prossimo autunno inverno. \\ Come per il modello di completo indossato da Chiara Ferragni, i colori a contrasto andranno forte, in particolare con dettagli fluo. Esattamente come per la ...