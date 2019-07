Chi ha cantato l’inno ieri sera forse dimentica che le Universiadi sono finanziate con

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019)ho assistito alla cerimonia di inaugurazione della 30ª edizione dell’Universiade di Napoli 2019 in uno stadio San Paolo lucente e rimesso a nuovo che doveva essere la sede di uno spettacolo di sport per rilanciare, per l’ennesima volta, l’immagine della città di Napoli nel mondo. Oltre 4000 atleti provenienti da tutto il pianeta hanno sfilato sulla pista di atletica dello stadio accompagnati dagli applausi e dai fischi degli spettatori sugli spalti. Applausi per la delegazione argentina e cori in ricordo di Maradona (ancora una volta il passato che ritorna o che non è mai andato via). Ciò che più mi ha sorpresostati i fischi all’entrata delle delegazioni di Francia e Germania, fischi agli atleti di questi due paesi, in contrasto con il messaggio di solidarietà, fratellanza e amicizia di cui lo sport e l’Universiadeportatori. Tra applausi e fischi La cerimonia è andata ...

