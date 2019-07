Chi è Christine Lagarde | carriera e biografia del nuovo presidente BCE

termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chi èdelBCE Si è finalmente risolta la partita delle nomine dei vertici dell’Unione Europea. Alla Commissione, Ursula Von Der Leyen (tedesca) succede al lussemburghese Jean-Claude Juncker. Al posto di Mario Draghi – impossibilitato a presentarsi per unmandato – vedremo, a capo della BCE, niente meno che l’attuale direttrice del Fondo Monetario Internazionale,. L’esperta politica francese ha lavorato molto in ambito politico e, di fatti, si discosta notevolmente dal profilo puramente tecnico di Mario Draghi, economista tra i più stimati al mondo. L’affermazione diporta per la prima volta una donna a capo della Banca Centrale Europea, istituzione chiave dell’impalcatura comunitaria. Da lì, dovrà gestire e mediare tra istanze molto diverse ...

NiccoloVeg : RT @AdryWebber: La macellaia della Grecia a capo della Bce: ecco chi è @ChristineLagar1 colpevole anche dell’insediamento di Mario Monti al… - Loredan30237070 : RT @AdryWebber: La macellaia della Grecia a capo della Bce: ecco chi è @ChristineLagar1 colpevole anche dell’insediamento di Mario Monti al… - federico_guella : RT @AdryWebber: La macellaia della Grecia a capo della Bce: ecco chi è @ChristineLagar1 colpevole anche dell’insediamento di Mario Monti al… -