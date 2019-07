Chernobyl 1X05 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019)va in onda lunedì 8 luglio 2019 su Sky Atlantic HD. Ecco di seguitosulla. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO EL’ultimo episodio della mini seriesi intitola Vichnaya Pamyat, che tradotto in italiano significa “In eterna memoria”. La HBO ha rilasciato una breve sinossi con alcunesulla. Valery Legasov, Boris Shcherbina e Ulana Khomyuk rischiano la loro vita e reputazione per dire la verità su quello che successe davvero a: dove vedere l’episodio Negli USA l’episodio va in onda sulla HBO lunedì 3 giugno 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Sky Atlantic HD lunedì 8 luglio....

ladynerdd : Pavel ovviamente non arriverà alla 1x05 #Chernobyl -